’Motorcu Dostu Trafik’ projesi ikinci etabına Kocaeli’den başlıyor

‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamda başlattığı Asil Özbay’la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerinin ikinci etabını Kocaeli’den başlatıyor. 14 Haziran Cuma günü düzenlenecek etkinlikte tüm sürücüler bir araya gelecek.

Aytemiz tarafından 2018 yılında hayata geçirilen ’Motorcu Dostu Trafik’ projesinin tüm Türkiye’yi kapsayan gezici etkinlikleri ikinci etabına bu kez Kocaeli’den başlayacak. Yapılan açıklamaya göre, tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında; motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikayelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak. Etkinlik, 14 Haziran Cuma günü saat 19:30’da Karaabaş Mahallesi, 6. Cadde No:21 adresinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşecek.

Tüm sürücüler bir araya gelecek

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 17 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri bu yıl ilk kez Kocaeli’de motosiklet severler ve binek araç sürücüleri ile paylaşacak. Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitimler düzenleyerek maksimum kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen ’Motorcu Dostu Trafik’ projesi, Asil Özbay’ın sunumuyla gerçekleşecek ’Yol Hikayeleri’ gezici etkinlikleri motosiklet severlerle buluşmaya devam edecek.

Trafikte empati

‘Motorcu Dostu İstasyon’ projesinin bir ileri aşaması olarak, ‘Motorcu Dostu Trafik’ sosyal sorumluluk projesini ’trafikte empati hareketi’ söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor. İlk etabında, 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılan projenin, 2019 yılındaki ikinci etabında ise yeni etkinlikler ile bin 500’e yakın motosiklet sürücüsüne ulaşılması planlanıyor. İkinci etabın sonunda toplamda 3 bin 500 kişiye dokunacak olan proje ile trafikte empatinin arttırılması hedefleniyor.