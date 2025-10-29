Motor çalıştı, hedef ileri teknoloji! Otomotivin geleceği İstanbul’da şekilleniyor!

Otomotiv mühendisliği alanında en yeni teknolojilerin ve küresel gelişmelerin ele alındığı Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı (IAEC), bu yıl 10’uncu kez düzenleniyor. Alanında uzman mühendisler, akademisyenler ve sanayinin liderlerini bir araya getirecek organizasyon, 6 Kasım 2025’te İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleştirilecek. Konferansın bu yılki teması olan “İleri Araç Teknolojileri” ile otomotivin geleceğini şekillendiren yapay zekâ, otonomi, alternatif yakıt sistemleri ve ileri malzeme teknolojilerine odaklanılacak. İstanbul’un kalbinde kurulan IAEC sahnesinde otomotivin geleceği konuşulacak.

Otomotivde dönüşüm IAEC 2025’te ele alınıyor

Her yıl olduğu gibi, IAEC 2025’te de otomotiv dünyasında yaşanan dönüşüm tüm yönleriyle masaya yatırılacak. Sektördeki dijitalleşme, alternatif tahrik sistemleri ve sürdürülebilirlik eksenindeki küresel gelişmeleri, Türkiye’nin mühendislik gücüyle birleştiren etkinlik, bu yıl da alanının önde gelen akademisyenleri ve sanayi temsilcilerini buluşturacak. Otomotiv mühendisliği alanında değerli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Özgen Akalın (İTÜ)’ın bu yıl başkanlık görevini üstlendiği Konferans, her sene olduğu gibi Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) iş birliği ve SAE International (Society of Automotive Engineers International) desteği ile gerçekleştirilecek.

IAEC 2025’te otomotivin geleceğine yön veren uzmanlar ve fikirler

Bu yıl da IAEC sahnesinde, otomotiv mühendisliği alanında dünyanın önde gelen isimleri ağırlanacak. Konferansın ana konuşmacılarından biri, Triboloji ve enerji verimliliği alanındaki çığır açan çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ali Erdemir olacak. Texas A&M Üniversitesi Halliburton Mühendislik Kürsüsü Başkanı olan Prof. Erdemir, sürdürülebilir mobilite ve malzeme teknolojilerinde enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi yöntemleri aktaracak. Bu yıl IAEC sahnesinde ayrıca enerji ekonomisi ve derin teknoloji alanında uluslararası deneyime sahip Timur Topalgökçeli de yer alacak. Hello Tomorrow Türkiye’nin kurucusu olan Topalgökçeli, sürdürülebilir enerji dönüşümü, yapay zekâ ve derin teknoloji yatırımları konularındaki küresel bakış açısı ile otomotiv sektöründe inovasyonun rolüne ışık tutacak. Enerji, mobilite ve dijitalleşme kesişimindeki dönüşümü ele alacağı konuşmasında, teknolojinin mühendislik süreçlerine etkisini değerlendirecek.

IAEC 2025 programı, otomotivin geleceğini şekillendiren üç temel eksen etrafında şekilleniyor: yapay zekâ ve otonomi, alternatif yakıt ve tahrik sistemleri, ile ileri malzeme teknolojileri. Bu kapsamda, yapay zekâ destekli otonom sürüş çözümlerinden dijital mühendislik uygulamalarına, alternatif tahrik sistemlerinden yeni nesil malzeme araştırmalarına kadar birçok konu ele alınacak. Etkinlikte ayrıca Field AI Robotik Genel Müdür Yardımcısı Dr. Oktay Arslan, Karlsruhe Institute of Technology ITIV Başkanı Prof. Dr.-Ing-Eric Sax ve Guangdong Teknoloji Üniversitesi Akademik Kurul Başkanı Prof. Shanqing Zhang gibi isimler, kendi uzmanlık alanlarında mobilitenin geleceğine dair vizyonlarını paylaşacak.

IAEC 2025’in güçlü destekçileri: Tofaş ve Toyota

Bu yıl 10.’su gerçekleştirilen IAEC 2025’e Türk Otomotiv Sanayisinin iki önemli üreticisi destek sağlıyor.

Bu yıl IAEC’in Platin Sponsoru, Türk otomotiv sanayisinin köklü ve öncü kuruluşlarından Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. oldu. Ar-Ge, üretim ve mühendislik alanlarındaki güçlü altyapısıyla Türkiye otomotiv endüstrisinin gelişimine yön veren kuruluşlardan biri olan Tofaş, IAEC 2025’e sağladığı destekle konferansın vizyonuna liderlik ediyor.

Altın Sponsor olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yenilikçi yaklaşımı ve sürdürülebilir mobilite vizyonuyla, küresel otomotiv sektöründeki dönüşümün öncü markalarından biri olarak konferansın stratejik değerini güçlendiriyor.

İleri mühendislik ve eklemeli imalat alanındaki uzmanlığıyla öne çıkan Infotron, konferansın plaket sponsoru olarak IAEC 2025’e katkı sağlayacak.

Otomotiv mühendisliği alanında küresel ölçekte en önemli organizasyonlardan biri haline gelen Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı – IAEC, 10’uncu yılında da geleceğin mobilitesini şekillendirecek fikirleri, teknolojileri ve uzmanları bir araya getiriyor.