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Yerel Motokurye kılığına giren torbacı yakalandı
Yerel

Motokurye kılığına giren torbacı yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-14 08:29:00 -
Motokurye kılığına giren torbacı yakalandı

İzmir'de kendisine motokurye süsü vererek, motosikletiyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin motosikletinde ve adresinde yapılan aramada ise yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde motokurye kılığına girip uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.M.'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurulan E.M.'nin motosikletinde ve evinde, savcılık izniyle arama gerçekleştirildi.

Sahte motokuryenin motosikletinde bir miktar esrar ve yeşil reçeteye tabi sentetik hap ele geçirilirken, adresinde yapılan aramada, yaklaşık 200 gram esrar, 906 yeşil reçeteye tabi hap, esrar öğütücü, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 lira ve 200 dolar nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan motokurye görünümlü torbacı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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