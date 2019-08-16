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Motokros için sponsorluk anlaşması

Afyonkarahisar’da 6-7-8 Eylül’de gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası öncesi Park Afyon Alışveriş Merkezi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:40
Motokros için sponsorluk anlaşması

Afyonkarahisar’da 6-7-8 Eylül’de gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası öncesi Park Afyon Alışveriş Merkezi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.


Park Afyon Alışveriş merkezinde düzenlenen törende konuşan TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Park Afyon yöneticileri ve müşterilerine teşekkür etti. Akülke şöyle konuştu:


“İş ortaklarımızdan Park Afyon’a çok teşekkür ediyorum. Onlar geçen sene bize güvendiler. Bizle beraber oldular. Bu yıl da bizlerle beraber olmayı seçip, büyük destek verdiler. Bilet satışlarının yapıldığı en iyi noktalarında bir tanesi burası. Geçen yılı 3 katına katladı bilet satışlarımız. Özellikle burada Park Afyon’a ve müşterilerine teşekkür ediyorum. Çünkü 2018 yılı verileri ile 2019 yılı verileri çarpı 3 şeklinde gidiyor. Çok teşekkür ediyorum. Tabi burada Park Afyon gibi Afyon’da ki tüm diğer işverenlerin bu organizasyona sahip çıkmasını bekliyoruz. Senin şehrin senin festivalinle başladığımız bu yılki yolda herkesin olmasını diliyoruz.”


Park Afyon Alışveriş Müdürü Mustafa Bayrak ise, Park Afyon ve Ece Türkiye ailesi olarak eylül ayındaki büyük organizasyonda yer almaktan çok büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:40
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