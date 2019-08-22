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Mostar Köprüsü’nde nefesler tutulacak

Yaklaşık 30 metre yükseklikten suya atlayan sporcular, sezonun sondan bir önceki ayağında bu kez Bosna Hersek’in tarihi Mostar Köprüsü’nde yarışacak.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
Mostar Köprüsü’nde nefesler tutulacak

İSTANBUL(AA) - Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların yarıştığı Red Bull Cliff Diving’de heyecan sürüyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en güzel lokasyonlarında düzenlenen organizasyon, bu kez Bosna Hersek’in tarihi Mostar Köprüsü’ne konuk olacak.

Mimar Sinan’ın öğrencilerinden Mimar Hayreddin tarafından yapılan Mostar Köprüsü’nden gerçekleştirilen atlayışlar ülkede 1664 yılından beri süregelen bir gelenek. Genç erkekler hem cesaretlerini kanıtlamak hem de eğlenmek için uzun yıllardan beri kendilerini Neretya Nehri’nin sularına bırakıyor. Bu gelenek nedeniyle ülkede daha çok sevilen Red Bull Cliff Diving, 24 Ağustos’ta gerçekleştirilecek ve binlerce kişi tarafından takip edilecek.

Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Bosna Hersek’teki bu kritik yarış öncesi erkeklerde son şampiyon Britanyalı Gary Hunt 800 puanla ilk sırada yer alıyor. Onu 460 puanlı yıldız isim Meksikalı Jonathan Paredes ve ABD’li Andy Jones 380 puanla takip ediyor.

Kadınlarda ise Avustralyalı Rhiannan Iffland 800 puanla ilk sırada. Onu 460 puanlı Belaruslu Yana Nestsiarava ve Britanyalı Jessica Macaulay 430 puanla takip ediyor.

Red Bull Cliff Diving’de heyecan Bosna Hersek’in ardından İspanya’ya taşınacak ve renkli şehir Bilbao’daki yarışla son bulacak.


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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
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