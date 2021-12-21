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Spor Mostafa Mohamed'e milli davet
Spor

Mostafa Mohamed'e milli davet

Galatasaray'ın Mısırlı forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 04:11:00 -
Mostafa Mohamed'e milli davet

Kaydettiği 5 golle, Spor Toto Süper Lig'de sarı kırmızılı ekibin en skorer oyuncusu olan Mohamed, Mısır Milli Takımı'nın turnuva kadrosuna çağrıldı.

9 Ocak ile 6 Şubat 2022 tarihleri arasında Kamerun'da düzenlenecek organizasyonda Mısır'ın kadrosunda Mohamed Salah'ın yanı sıra İttifak Holding Konyaspor'dan Ahmed Hassan ve bir dönem Süper Lig'de forma giymiş Mohamed Elneny ile Trezeguet gibi oyuncular da yer alıyor.

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