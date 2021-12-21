Mostafa Mohamed'e milli davet

Kaydettiği 5 golle, Spor Toto Süper Lig'de sarı kırmızılı ekibin en skorer oyuncusu olan Mohamed, Mısır Milli Takımı'nın turnuva kadrosuna çağrıldı.

9 Ocak ile 6 Şubat 2022 tarihleri arasında Kamerun'da düzenlenecek organizasyonda Mısır'ın kadrosunda Mohamed Salah'ın yanı sıra İttifak Holding Konyaspor'dan Ahmed Hassan ve bir dönem Süper Lig'de forma giymiş Mohamed Elneny ile Trezeguet gibi oyuncular da yer alıyor.