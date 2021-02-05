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Spor Mostafa Mohamed transferi için tepki!
Spor

Mostafa Mohamed transferi için tepki!

Saint-Etienne Başkanı Bernard Caiazzo, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 23:43:00 -
Mostafa Mohamed transferi için tepki!

Galatasaray'ın Mısır kulübü Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için çarpıcı açıklamalar geldi.

Saint-Etienne Başkanı Bernard Caiazzo, Galatasaray ile girdikleri ve kaybettikleri transfer mücadelesi hakkında konuştu.

Mısır basınına konuşan Caiazzo, "Zamalek'e nakit 5 milyon dolar önerdik. Şu anda herkes finansal krizde, bizim teklifimize rağmen Zamalek, Galatasaray'dan neden 2 milyon doları kabul etti? Bu karar çok ilginç ve şaşırtıcıydı" dedi.

Caiazzo sözlerini, "Galatasaray parayı hemen ve düzenli ödemeyecek. Mostafa Mohamed'i kadrolarına katmak için bir oyuncu göndermek zorundalardı. Zamalek'in neden böyle bir karar verdiğini bilmiyorum" ifadeleriyle sürdürdü.

Galatasaray, 1,5 yıllığına kiraladığı Mustafa Muhammed için Zamalek'e 2 milyon dolar kiralama bedeli ödeyeceğini açıklamıştı.

Sarı-kırmızılılar gelecek sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödediği takdirde oyuncunun bonservisini alacak.

Oyuncu ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray, bu transferde Fransız ekibi St. Etienne ile büyük bir rekabet içerisine girmiş, Mohamed'in Etienne ile prensip anlaşmasına vardığı haberleri alınırken, sarı-kırmızılı cephede bu gelişme üzüntüyle karşılanmıştı. Ancak transferin son günlerine girilirken Zamalek basın sözcüsü 'komisyon' iddiası nedeniyle Mısırlı futbolcuyu Fransız kulübüne göndermekten vazgeçtiklerini söylemişti

Zamalek'in kulüp sözcüsü "St. Etienne ile görüşmeler iyi gidiyordu. Ancak Fransız kulübü 3 yönetim kurulu üyemizin transferden komisyon istediğini iddia etti. Biz de bunun üzerine toplantı yaptık ve kesinlikle Muhammed'i St. Etienne'e vermeme kararı aldık." şeklinde açıklama yapmıştı.

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