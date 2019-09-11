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Mossoro gençlere taş çıkardı

Göztepe’nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Marcio Mossoro, antrenmanda gösterdiği performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:35
Mossoro gençlere taş çıkardı

Göztepe’nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Marcio Mossoro, antrenmanda gösterdiği performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü.


Sezona istediği başlayamayan ve transfer sezonunun kapanmasına saatler kala kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Göztepe’de, Brezilyalı orta saha Mossoro’nun antrenmanlarda gösterdiği performans teknik heyetten tam not aldı. Transfer gerçekleştikten sonra bazı kesimler tarafından yaşlı olduğu gerekçesiyle eleştirilen Brezilyalı oyuncunun hem fiziksel hem de mental olarak oldukça iyi seviyede olduğu belirtildi. Hem antrenmanlarda hem de Altınordu ile oynanan hazırlık maçında klasını gösteren ve kısa sürede Teknik Direktör Tamer Tuna’nın gözüne girmeyi başaran Brezilyalı 10 numaranın, Çaykur Rizespor karşısında formayı kapmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Tam bir profesyonel


Göztepe’nin bu sezon çok şey beklediği ve kısa sürede takıma uyum sağlayan Mossoro’nun, antrenmanların yanı sıra özel hayatında da çok profesyonelce yaşadığı öğrenildi. Özel hayatına çok dikkat ettiği belirtilen Mossoro’nun ilerleyen yaşına rağmen bu şekilde istikrarlı bir grafik çizmesinin en büyük sebeplerinden birinin de bu olduğu belirtildi. Türkiye’de 6. sezonunu geçiren Mossoro, geride kalan 5 yılda 174 resmi maça çıktı. Brezilyalı 10 numara sezonda 34 resmi maç ortalaması tutturdu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:35
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