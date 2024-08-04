MOSSAD’ın kulakları ABD’de açıldı! İşte Heniyye suikastında dikkat çeken ayrıntı

Milliyet yazarı Tunca Bengin, MOSSAD'ın Gazze'deki suikastlarını ve bu eylemlerinin arkasındaki istihbaratın ABD'den geldiğini söyledi. Bengin, Netanyahu'nun MOSSAD ve Şin-Bet'e yönelik eleştirilerini ve CIA ile olan işbirliğini vurguladı. İsrail'in suikastlarını, CIA'nın desteği olmadan gerçekleştiremeyeceğini belirten Bengin, özetle şunları kaydetti:

"(...) Gazze’de taş üstünde taş bırakmamak üzerine katliam soykırım yapan katil Netanyahu bir anda nokta operasyonlara da yöneldi... Yıllardır suikatlerden kurtulan insanlar öldürüldü. Hepsi de MOSSAD faaliyeti olarak gösteriliyor daha çok. İsrailli bakanlardan suikastler zincirinin devam edeceğine yönelik imalar, savaş yeni bir aşamaya geçti şeklinde algı operasyonları da var... Dolayısıyla yanıtı anlamlı kritik soru da şu:

Bu istihbaratlar MOSSAD’ın elinde vardı da yeni mi düğmeye bastı? Öyleyse de MOSSAD bu kadar ay hiçbirinin izine rastlamamışken ne oldu da böyle gelişmeler yaşanıyor? Hep olduğu gibi CIA ile al gülüm ver gülüm durumu mu söz konusu?. Kankalarından icazet, tüyo alma ve ortak hareket etme pervasızlığı yani... Çünkü istihbaratçılara göre; bunlar bir anda elde edilecek istihbarat bilgileri değil, CIA’nın desteği olmadan da bu kadar büyük çaplı olay gerçekleştirilemez. Kaldıki bir de 7 ekimdeki saldırıyı duymayan, okuyamayan bir İsrail istihbaratı beceriksizliği var realitede. Bu anlamda Netanyahu’nun da bizzat MOSSAD ve Şin-Bet’e yönelik eleştirileri tepkileri de oldu malum... Böyle bir olayı, atladılar, İsrail vatandaşlarının ölümüne neden oldular diye..Gerçi sonrasında gelen yoğun tepkiler ve baskılar nedeniyle Netanyahu “hata ettim“ diyerek sarfettiği sözlerini yalayıp,yuttu özür diledi ama bunların hepsi de kayıtlara geçmiş durumda... Böyle bakıldığında da MOSSAD’ın duymayan kulaklarının ABD’de açıldığı ortada... (...)"



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