MOSSAD'dan aşı hırsızlığı

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, koronavirüs aşısının İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı (MOSSAD) tarafından Çin'den getirildiği duyuruldu. Kanal 12 yetkililerin de haberi doğruladığını iddia etti.

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 310 bin civarında seyrediyor.

ABD olmadan nefes bile alması düşünülemeyen İsrail'in ise bu tür haberleri halka moral vermek için propaganda olarak kullandığı biliniyor.

Koronavirüs aşısının hırsızlık yoluyla mı yoksa diplomatik yolla mı geldiği ise gizemini koruyor.