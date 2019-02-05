Mossad yıllar sonra itirafta bulundu: Halid Meşal operasyonu b.k gibiydi
Terör devleti İsrail'in suikast timi Mossad, 1997 yılında Halid Meşal'e düzenlenen suikast girişimiyle ilgili itirafta bulundu. Mossadlı üst düzey yetkili, başarısız olan operasyonu, 'bok gibiydi' diyerek özetledi.05 Şubat 2019 Salı 16:45
İsrail gizli servisi Mossad'ın 1997 yılında Halid Meşal'e düzenlediği suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Mossadlı yetkililer operasyonu, 'Bok gibi' diyerek özetledi.
Mossad'ın yetkili ismi Mishka Ben Davi verdiği röportajda, Meşal'i özel hazırlanan kimyasal ile öldüreceklerini itiraf etti.
Kimyasalı masum insanlar üzerinde denediler
Ben Davi, kimyasalı birçok kişi üzerinde denediklerini belirterek, "Bir kimyasal geliştirdik. Bu kimyasal insan derisiyle temas ettiğinde kişi, birkaç saat içerisinde hastalanıyor. Bayılıyor ve kimyasal uçuyor. Bunu sokaklarda denedik." dedi.
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