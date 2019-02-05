Mossad yıllar sonra itirafta bulundu: Halid Meşal operasyonu b.k gibiydi

İsrail gizli servisi Mossad'ın 1997 yılında Halid Meşal'e düzenlediği suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Mossadlı yetkililer operasyonu, 'Bok gibi' diyerek özetledi.

Mossad'ın yetkili ismi Mishka Ben Davi verdiği röportajda, Meşal'i özel hazırlanan kimyasal ile öldüreceklerini itiraf etti.

Kimyasalı masum insanlar üzerinde denediler

Ben Davi, kimyasalı birçok kişi üzerinde denediklerini belirterek, "Bir kimyasal geliştirdik. Bu kimyasal insan derisiyle temas ettiğinde kişi, birkaç saat içerisinde hastalanıyor. Bayılıyor ve kimyasal uçuyor. Bunu sokaklarda denedik." dedi.