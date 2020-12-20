Mossad harekete geçti! Eski ajanlar 'yanlış' diyerek ayağa kalktı

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad, dijital yayın kanalları üzerinden yeni eleman kazanmaya çalışırken dünya kamuoyundaki imajını da güçlendirmeyi amaçlıyor. Mossad'ın, bazı gizli operasyonları belgesel haline getirdikten sonra bu operasyonların ayrı ayrı filmleri çekildi

İsrail'in istihbarat teşkilatı, imaj çalışmalarına başladı.

Mossad; Netflix, Hulu ve Apple TV bağlantısı

NTV'nin haberine göre Mossad; Netflix, Hulu ve Apple TV gibi yayın platformları üzerinden bünyesine yeni elemanlar alacak.

Apple TV Plus'taki Tahran, Netflix'teki The Spy ve Hulu'daki False Flag gibi yapımların yanı sıra imaj çalışmalarında bulunacak elemanların, siber savaş alanında da ülkeyi temsil etmesi bekleniyor.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, 2016'dan beri Mossad'ın başında olan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın müttefiki Yossi Cohen, eleman alımı için bütçeyi birkaç milyar yeni İsrail şekeli artırdı.

İstihbaratın eski çalışanları, Mossad'ın medyadaki görünürlüğünü artırmaya çalıştığını belirtti.

Mossad, başrollerini Tom Cruise ve Kelly McGill'in paylaştığı ünlü Top Gun filminin ABD Hava Kuvvetleri için çizdiği imajı sağlayacak yapımlar peşinde.

Bu çalışma ile birlikte teşkilatın yeniden havalı görünmesi hedefleniyor.

Bütçe artırıldı

2016'dan beri Mossad'ın başında olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yakın müttefiki Yossi Cohen'un, eleman alımı için bütçeyi, birkaç milyar yeni İsrail şekeli artırdığı öğrenildi.

Istihbaratın eski çalışanları, Mossad'ın medyadaki olumlu görünürlüğünü artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Eski ajandan destek çağrısı

Hollywood stüdyoları için danışmanlık yapan bir şirketin sahibi ve 28 sene boyunca teşkilatta çalışmış Avner Avraham, daha çok ajana ihtiyaçlarını olduğunu açıklayarak destek çağrısında bulundu.

Ülkedeki yazar ve yapımcıların da cemaate benzer bir topluluğun parçası olduğunu açıklayan Israilli yönetmen Eytan Fox, ülkedeki herkesin teşkilatta bir tanıdığı olduğunu hatta kendisinin de teşkilatta birçok arkadaşı bulunduğunu söyledi.

Fox, ABD'den İsrail'e göç eden ve Mossad'da görev yapmaya başlayan bir karakterin hikayesini anlattığı bir film üzerinde çalıştığını da belirtti.

‘Ajan arayışı'na karşı çıkanlar

Öte yandan, Mossad'ın bu kadar göz önünde olmasını eleştiren eski teşkilat çalışanları da var. Bunlardan birisi de Eski ajan Orna Klein. Teşkilatın, medyadaki "melodramatik tasvirinin" ekibe katılan ajanların görevleri yerine getirmekte zorlanmalarına neden olabileceğini öne sürüyor.

Tepki var

Netflix, Hulu ve Apple TV gibi platformlar üzerinden elemanlar almak isteyen teşkilata eski çalışanlarından tepki de geliyor.

Mossad kimdir?

Mossad; dünya genelinde faaliyet gösteren, en gizli, en bilinmeyen istihbarat örgütüdür. ABD’nin CIA’i dışında dünyada bu kadar etkin tek istihbarat örgütünün İsrail’e ait olması aslında oldukça dikkat çekicidir. Mossad’ın kurulmasından önce İsrail Devleti’nin istihbaratı SHAI isimli örgüt tarafından sağlanıyordu. Mossad’ın kurulmasıyla bambaşka bir yapılanma ve dünyanın en tehlikeli cinayet şebekesi oluşturuldu. Bu cinayet şebekesi pek çok ülkede mafyayı, terör örgütlerini ve kontrgerillayı örgütledi.

Mossad’ın bölümleri:

Mossad, çalışmalarını farklı alanlarda uzmanlaşmış 4 ayrı bölümle yürütür. Bunlar: Askeri İstihbarat, Yerli Gizli Servis, Yabancı İstihbarat Servisi ve Aliyah Beth.

Birinci bölüm: “Askeri İstihbarat”

“Mossad’ın askeri istihbarat bölümü, ‘Aman’ olarak tanınır. İbranice adı ‘Agaf ha-Modi’in’dir. Bunun tercümesi, “istihbarat kanadı”dır. Görevi Müslüman ülkeler hakkında bilgi toplamaktır.”

“Aman” çok iyi organize edilmiş bir askeri birliktir. Altı bölümden oluşur. Özellikle iki bölüm tarafından yönetilir: Toplama ve Prodüksiyon. Toplama bölümü, sınır ötesine ajanlar göndermek, radyo kanallarını ele geçirmek, genellikle ülkelerdeki telefon konuşmalarını dinlemekten sorumludur.

İkinci bölüm: “Yerli Gizli Servis”

Yeril Gizli Servis; başına Isser Harel getiriliyor. Bu servis “Shin-Beth” adında. Genel Güvenlik Servisi anlamında.

Shin Beth, Destek ve Operasyon olmak üzere iki bölüme ayrılıyordu. Destek bölümünde, sorgulama teknolojileri, koordinasyon ve operasyonlar için lojistik destek vardı. Operasyon bölümü ise üçe ayrılıyordu: 1- Koruma ve güvenlik: İsrail elçiliklerini, Başkan’ı ve İsrail savunma sanayinin korunması, 2- Müslüman ülkelerle ilişkiler, 3- Müslüman olmayan ülkelerle ilişkiler.”

Üçüncü bölüm: “Yabancı İstihbarat Servisi”

Bu servisin ilk Başkanı Boris Gurtel’dir. “Yabancı istihbarat servisi Varash’ın toplantı saati, yeri hiçbir zaman bilinmez. Dikkatlice saklanır. Varash, halka hiç açıklanmamıştır. Varash’ın görevi, çeşitli gizli servisler arasında bağlantı kurmaktır.

Politika Şubesi, adına rağmen, İsrail istihbaratının denizlerarası kolunu oluşturur. Bu şubenin ajanları diğer gizli servislerle bağlantı kurarlar. Politika Şubesi ajanları Londra, Roma, Paris, Viyana, Bonn ve Cenevre’de İsrail konsolosluklarında diplomasi kisvesi altında operasyonlarını yapıyorlardı. Böylesi daha avantajlıydı, çünkü diplomatların dokunulmazlıkları vardı.

Dördüncü bölüm: “Yer altı Gizli İşleri Servisi”

Aliyah Beth (Yer altı Gizli İşleri Servisi). Bu bölüm yer altı gizli işlerine devam edecekti. Orijinal görevi Yahudilerin Filistin’e kaçmasını sağlamak ve bu işi yasal hak haline getirmekti. 1937’de Haganah tarafından kuruldu. Bu bölümün başında Saul Meyeroff, takma adlı Shiloah, vardı.