MOSSAD güdümlü ırkçılığın sonucu: Suriyeli çocuk sokak ortasında öldürüldü!

Kayseri'de başlayan ve çeşitli illere yayılan Suriyelilere yönelik ırkçı saldırılarda bir kişi öldü. Antalya'nın serik ilçesinde 17 yaşındaki Ahmet Handan El Naif isimli Suriyeli mülteci işçi sokak artasında öldürüldü.

Kayseri'de Suriyelilere yönelik başlayan ırkçı saldırılar sürerken Antalya'dan cinayet haberi geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde öğlen saatlerinde Mahallesinde bir Caddede yürüyen 17 yaşındaki Ahmet Handan El Naif isimli suriyeli mülteci işçi bıçaklanarak öldürüldü.

Graffiti Haber'de yer alan habere göre; Ahmet Handan El Naif, Kökez Mahallesinde öğle saatlerinde sokakta yürürken, önü iki motosikletten inen üç kişi tarafından kesildi. Motorsikletten inen bir kişi tarafından dövülen ve bıçaklanan Ahmet Handan El Naif öldü.

Olay sonrasında polis tarafından yapılan incelemeler sonunda çeşitli suç kayıtları bulunan R.Ö., Y.Y. ve İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Herkes Gözlerini Yumuyor

Suriyelilerin Türkiye'ye geldiği ilk günden beri bir türlü çözüme kavuşturulamayan ve bir dayanak kılınamayan mülteci meselesi her geçen gün daha fazla kontrolden çıkıyor. Şayet bu insanlar ülkeye alındıysa güvenliği sağlanmalı yok eğer sağlanmayacaksa ne diye alındılar? Bu çıkmazları çöz(e)meyen hükümetin derhal gerekli önlemleri alması gerekiyor.