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Dünya Moskova'yı sarsan saldırı! Rus askerlerini öldürdüler
Dünya

Moskova'yı sarsan saldırı! Rus askerlerini öldürdüler

Rusya'nın Voronezh Oblastı'nda yer alan bir askeri üsse saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 3 Rus askeri öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:01:00 -
Moskova'yı sarsan saldırı! Rus askerlerini öldürdüler

Rusya'nın Voronezh Oblastı'nda bulunan bir askeri hava üssünde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Buturlinovka ilçesinde bulunan askeri hava üssünde bir Rus askeri, diğer askerlerin üzerine ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 3 Rus askerinin öldüğü ifade edildi.

Saldırıda bir askerin yaralandığı, saldırıyı düzenleyen askerin ise kaçtığı açıklandı.

Saldırının neden düzenlendiği anlaşılamadı.

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Yorumlar

aki

yiyin birbirınızı itoğlu itler
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