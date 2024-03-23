Moskova’yı kana buladılar! Saldırganların fotoğrafları ortaya çıktı

Moskova'da dün gerçekleşen terör saldırısının ardından, yetkililer 11 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 4'ünün saldırıyla doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Rus medyası, şüphelilerin fotoğraflarını paylaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan terör saldırısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Konser salonunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda, saldırganlar sivilleri hedef alarak yakın mesafeden kurşun yağdırdı. Ardından rotalık kan gölüne dönerken, korku içinde kaçmaya çalışan vatandaşlar da cehennemi yaşadı. Salonda kullanılan patlayıcılar nedeniyle alanda yangın da çıktı ve salonun çatısı çöktü. Can kaybı ise 115'e yükselirken yaralı sayısı da 146 oldu.

Dünyanın gündemine oturan olaya ilişkin görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Saldırı anları kan dondurdu.

11 kişi gözaltında

Bugün ise yaşanan yeni gelişmede, saldırının failleri tespit edildi.

Kremlin'den gelen açıklamada 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Saldırıyla doğrudan ilişkili 4 kişi de aralarında

Yakalananlardan 4'ünün ise saldırıyla doğrudan ilişkili olduğu açıklandı.

Şüphelilerin fotoğrafları paylaşıldı

Öte yandan Rus medyası, saldırıya karışan 4 şüphelinin de fotoğrafını yayınladı. Buna göre şüphelilerin tamamının Tacikistan vatandaşı olduğu anlaşıldı.

Polis merkezlerine gönderilen fotoğraflarda saldırganların silahlı olduğu, patlayıcı taşıma ihtimallerinin olduğu ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Teröristlerin kullandığı araç bulundu

Rus milletvekili Alexander Khinstein’a göre terör saldırısını gerçekleştirenlerin kullandığı araç, Bryansk bölgesindeki Hatsun köyü yakınlarında tespit edildi.

Araç içerisindeki saldırganlar kaçmaya çalıştı, ancak kovalamaca esnasında polislerin ateş açması sonucu araç takla attı ve bir kişi gözaltına alındı.

Dört kişi aranıyor

Bir diğer kişi ise bir süre sonra aynı bölgede kaçmaya çalışırken yakalandı. Diğer dört kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Araçta silahlar ve Tacikistan vatandaşlarına ait pasaportlar bulundu.

"Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı"

Rusya cephesinden yapılan açıklamada, "Saldırıya katılan teröristler, Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı. Teröristler sınırı geçmeyi planladı ve Ukrayna tarafında temasları vardı." denildi.