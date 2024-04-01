  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MHP Tokat'ta ilk kez kazandı!

Seçim sonrası ilk günden şımarıklık başladı! Fatih Altaylı’dan edepsiz hareket

Putin'e Navalni şoku!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar bakanı Al Sani ile görüştü! Çok kritik görüşme

Rusya-NATO savaşı! Finlandiya harekete geçti... Finlandiyalı general: Gelirlerse katliam yaparız

Bakan Bayraktar açıklama yaptı: Enerji sektöründe Türkiye'yi bu yüzyılı enerjinin yüzyılı yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topluyor

Uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan belediye CHP’ye geçti! Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den açıklama

Utanması da yok! Sandığa gömülen faşist Özdağ yine kafayı çıkardı

Mehmet Tezkan kirli ağzını yine açtı! Ak Parti’yi bırak tuvalet terliğine bak
Dünya Moskova'daki terör saldırısına ilişkin tutuklu sayısı 10'a yükseldi
Dünya

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-04-01 21:31:00 -
Moskova'daki terör saldırısına ilişkin tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili tutuklananların sayısı 10'a çıktı.

22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri daha Basmanniy Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Terör saldırısına katılmakla suçlanan Tacikistan kökenli Yakubconi Yusufzoda'nın 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

Yusufzoda'nın 26 Mart’ta yapılan kimlik sorgusu sırasında polise karşı koyması üzerine gözaltına alındığı ifade edildi.

Mahkeme, daha önce doğrudan saldırıyı düzenleyen şüphelilerden Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov ile diğer şüpheliler Nazrimad Lutfulloi, Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov ile Kırgızistan kökenli Rus vatandaşı Alişer Kasimov’un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar vermişti.

Moskova'daki terör saldırısı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23