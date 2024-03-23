Moskova'daki saldırıyı o örgüt üstlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ

Terör örgütü DEAŞ, Rusya'nın başkenti Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti.

Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.

MEDVEDEV'DEN AÇIKLAMA: ÖLÜMLERE KARŞILIK VERİLMEDİĞİ SÜRECE...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlarlar. Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." dedi.

ABD'DEN AÇIKLAMA!

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Moskova saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, henüz saldırının ayrıntıları hakkında bilgi veremeyeceğini ve Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların olaya karıştığına dair herhangi bir kanıtın olmadığını söyledi.

RUSYA'DAN ABD'YE CEVAP

Rusya'dan ABD'nin açıklamasıan cevap geldi.

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, ''Beyaz Saray, Moskova'daki terör saldırısına Ukraynalıların karıştığına dair herhangi bir belirti görmediğini söyledi. Bu sonuçlara neye dayanarak varıyor?” denildi.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA: BİZİMLE İLGİSİ YOK

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yönelik terör saldırısıyla Ukrayna'nın ilgisinin olmadığını belirtti.

Podolyak, Telegram hesabından Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu saldırıyla Ukrayna'nın "hiçbir ilgisi olmadığını" kaydeden Podolyak, "Bu olaylar, saldırgan ülke liderliğinin kendi halkına karşı uyguladığı terörün emarelerini taşıyor." ifadesini kullandı.

Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre terör saldırısında 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.