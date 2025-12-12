  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler! Önce Türkmenistan şimdi de Rusya

MSB’den önemli açıklamalar! SDG'yi bazı ülkeler cesaretlendiriyor!

Özgür Özel, Ali Mahir ve Cemal Enginyurt… 7 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

İzmir’i kokutanlardan AK Parti’ye suçlama: CHP’li diye hükümet yatırım yapmıyormuş

‘Biz sana ne yaptık Esed’! İsyan eden Nusayriler için tepinen Ali Mahir bunlara kör

Alerjin mi var Ali Babacan? DEM'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı

Mansur Yavaş 'Ücretsiz Ulaşım' demişti: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam geldi! Ak Parti'den sert tepki

Akit gündeme getirdi, MHP’li Özdemir destek verdi! Ahlaksız fenomenlerin faaliyetleri engellensin

500 bin sosyal konut projesinde kritik hafta: Müracaat için son şans

Darbelerin ve hainlerin hamisi! Vesayetin safında
Dünya Moskova’da kritik temas! Putin ve Reşid bölgedeki durumu değerlendirdi
Dünya

Moskova’da kritik temas! Putin ve Reşid bölgedeki durumu değerlendirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Moskova’da kritik temas! Putin ve Reşid bölgedeki durumu değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, gerçekleştirdikleri görüşmede Orta Doğu’daki son gelişmeleri masaya yatırdı. İki liderin bölgesel istikrara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu buluşmada, karşılıklı işbirliği alanlarının da ele alındığı ifade edildi. Görüşmenin, mevcut gerilimlerin seyrine dair önemli bir diplomatik temas olarak öne çıktığı belirtiliyor.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Reşid, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Irak arasındaki ilişkilere değinerek, "Bölgede ve ülkenizde yaşanan çalkantılı olaylara rağmen, ilişkilerimiz her zaman iyiydi. İlişkilerimiz bugün de böyle. Ekonomik alanda iyi ilişkilerimiz var. Birçok şirketimiz faaliyetlerini sürdürüyor. İlişkilerimiz birçok yönde gelişiyor. İşbirliğimizi sürdürme konusunda kararlıyız." dedi.

Orta Doğu bölgesindeki durumdan da bahseden Putin, "Bölgedeki durum sürekli istişarelerde bulunmamızı gerektiriyor. Her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünden yana yaklaşım sergiledik ve ülke yönetiminin durumun istikrara kavuşturulmasına yönelik girişimlerini destekledik." diye konuştu.

Başkan Putin, Reşid'in Rusya'yı ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

 

- "Orta Doğu'da büyük olaylar yaşanıyor"

Irak Cumhurbaşkanı Reşid de Rusya ile ilişkilerin eskiye dayandığını ve çeşitli alanlarda geliştiğini belirterek, "İlişkilerimize ek ivme kazandırmalıyız." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki duruma da değinen Reşid, "Bu bölgede büyük olaylar yaşanıyor. Bölgedeki ülkelerin, siyaset ve güvenlik alanında karşılaştıkları sorunları kastediyorum. Bu nedenle ülkelerimiz arasında siyasi koordinasyonun geliştirilmesinden yanayız." dedi.

22 yıl önce Irak'ın altınlarını çalıyorlardı! Şimdi Venezuela'nın petrol tankerlerine çöktüler ABD o görüntüleri yayınladı
22 yıl önce Irak'ın altınlarını çalıyorlardı! Şimdi Venezuela'nın petrol tankerlerine çöktüler ABD o görüntüleri yayınladı

Gündem

22 yıl önce Irak'ın altınlarını çalıyorlardı! Şimdi Venezuela'nın petrol tankerlerine çöktüler ABD o görüntüleri yayınladı

Olası Bir İsrail Geriliminde NATO, Türkiye'yi Yalnız mı Bırakacak?
Olası Bir İsrail Geriliminde NATO, Türkiye'yi Yalnız mı Bırakacak?

Gündem

Olası Bir İsrail Geriliminde NATO, Türkiye'yi Yalnız mı Bırakacak?

Sosyal medyada o görüntüler tepki çekti: Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık!
Sosyal medyada o görüntüler tepki çekti: Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık!

Aktüel

Sosyal medyada o görüntüler tepki çekti: Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23