SON DAKİKA
Dünya Moskova’da ajan krizi: Rusya, İngiliz diplomatı ‘istihbaratçı’ diyerek kovdu
Dünya

Moskova’da ajan krizi: Rusya, İngiliz diplomatı ‘istihbaratçı’ diyerek kovdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Moskova’da ajan krizi: Rusya, İngiliz diplomatı ‘istihbaratçı’ diyerek kovdu

Rusya ile İngiltere arasındaki "diplomatik savaş" yeniden alevlendi. İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görevli diplomat Gareth Samuel Davies'in, İngiliz istihbaratı adına gizli faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, akreditasyonu iptal edilen diplomata ülkeyi terk etmesi için iki hafta süre verdi.

Rusya ve Batı arasındaki casusluk gerilimi, Londra-Moskova hattında yeni bir sınır dışı kararıyla tırmandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 1980 doğumlu İngiliz diplomat Gareth Samuel Davies’in gerçek kimliğinin bir istihbarat görevlisi olduğunu ve Rus topraklarında gizli operasyonlar yürüttüğünü deşifre etti.  

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz diplomatın İngiltere istihbaratı için çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Maslahatgüzara bir diplomatın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğu yönünde elde edilen bilgiler nedeniyle protesto notası verildi. Dholakia'ya bu diplomatın akreditasyonunun iptal edildiği bildirildi. Diplomatın iki hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

İngiliz istihbaratının Rus topraklarında gizli şekilde faaliyet göstermesine izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada, Londra'nın durumu gerginleştirmesi halinde buna karşılık verileceği ifade edildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada da 1980 doğumlu Büyükelçilik personeli Gareth Samuel Davies'in İngiliz istihbaratı çalışanı olduğunun belirlendiği ve bunun Rus tarafına bildirilmediği kaydedildi.

1
