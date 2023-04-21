Moskova'da 100 binin üzerinde Müslüman bayram namazının ardından tekbirlerle yürüdü!
Rusya’nın başkenti Moskova’da 100 bini aşkın Müslüman, bayram namazı sonrası caddelerde tekbirlerle yürüdü.
İslam alemi bugün Ramazan bayramı coşkusunu yaşamaya başladı.
Dünya genelinde tüm Müslümanlar güne kıldıkları bayram namazı ile başladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da da 100 bini aşkın Müslüman bayram namazı kıldı.
Moskova'da yaşayan Müslümanlar namaz sonrasında tekbirlerle yürüyüş yaptı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada ilgiyle izlendi.
Siyaset
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