Moskova ile Erivan arasında Dağlık Karabağ teması! Ermenistan'dan Türkiye'ye 'savaş' suçlaması

Azerbaycan karşısında büyük bir hezimete uğrayan ve Dağlık Karabağ'da kayıp yaşayan Ermenistan, Rusya ile temasa geçti. Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda 'saldırgan' göstermeye çalışan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan, Azerbaycan'ın Türkiye'nin açık desteğiyle 27 Eylül'de savaşı başlattığını ve Türkiye'nin Güney Kafkasya'dan çıkartılması gerektiğini iddia etti.

İlk resmi ziyaret Rusya'ya

Dağlık Karabağ'daki işgali sonlandırılan Ermenistan'da hükümet krizi devam ediyor. Siyasi depremlerle sarsılan Paşinyan hükümetinde değişen Dışişleri Bakanlığına geçtiğimiz günlerde Ara Ayvazyan getirilmişti. Ayvazyan bugün ilk resmi ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirdi.





Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Ermeni Dışişleri Bakanı skandal ifadelerle Türkiye'yi hedefine aldı.

Ermenistan'dan Türkiye'ye savaş suçlaması

Erivan'daki siyasi depremin ardından Dışişleri Bakanlığı'na atanan Ara Ayvazyan, ilk ziyaretini Rusya'ya yaptı ve bugün Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan basın toplantısında doğrudan Türkiye'yi hedef alıp çizgiyi aşan cümleler kurdu. Ayvazyan, Lavrov'un yanında Azerbaycan'ın Türkiye'nin açık desteğiyle 27 Eylül'de savaşı başlattığını savundu.

"Türkiye Güney Kafkasya'dan çıkarılmalıdır"

Ermenistan yeni Dışişleri bakanı Ayvazyan, Moskova'da Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında "Türk Ordusu ve terör grupları Dağlık Karabağ'dan çıkarılmalıdır. Genel olarak ise, Türkiye Güney Kafkasya'dan çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.