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Ekonomi Moskova Borsası bu hafta da kapalı kalacak
Ekonomi

Moskova Borsası bu hafta da kapalı kalacak

Rusya'da Ukrayna savaşının başlamasının ardından yatırımcıların kayıplarını frenlemek için borsayı kapatan Rus yönetimi, Moskova borsasının bu hafta da kapalı kalmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 16:09:00 -
Moskova Borsası bu hafta da kapalı kalacak

Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.

Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere 14-18 Mart'ta da devam edilmeyeceği belirtildi.

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