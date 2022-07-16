  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Morutan'ın yeni adresi belli oldu
Spor

Morutan'ın yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Olimpiu Morutan, Sivasspor yolcusu.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 08:15:00 -
Morutan'ın yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan'ın yeni adresi belli oldu. Olimpiu Morutan'ın sarı-kırmızılıların o bölgeye takviye yapması halinde Sivasspor'a gideceği ileri sürüldü.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan Aytaç Kara ve Emre Kılınç için bir temasımız olmadı ama Morutan için bir talebimiz oldu kiralık olarak birkaç gün içinde belli olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Fanatik'in haberine göre ise; Olimpiu Morutan ile Sivasspor anlaştı. Galatasaray, o bölgeye takviye yapması halinde transfer resmiyet kazanacak.

Olimpiu Morutan geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 34 resmi maçın 17'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1457 dakika süre aldı. 23 yaşındaki Rumen oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23