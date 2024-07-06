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Dünya Moruk Biden'dan seçim açıklaması! Başkan adaylığı hakkında konuştu
Dünya

Moruk Biden'dan seçim açıklaması! Başkan adaylığı hakkında konuştu

Yeniakit Publisher
2024-07-06 00:42:00 - 2024-07-06 01:05:39
Moruk Biden'dan seçim açıklaması! Başkan adaylığı hakkında konuştu

ABD Başkanı Joe Biden, seçim yarışından çekilmesine yönelik baskılar ve kendisiyle ilgili eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Biden, Wisconsin'de düzenlediği seçim kampanyasında konuştu.

Joe Biden, Donald Trump'la canlı yayın tartışmasının ardından çok sayıda spekülasyon yapıldığını ifade ederek, "Biden ne yapacak diye soruyorlar. İşte size söylüyorum. Seçim yarışından çekilmeyeceğim ve kazanacağım." dedi.

Biden, bazılarının insanların verdiği oyları umursamayarak kendisinin seçim yarışından çekilmesini istediğini belirtti.

Dili sürçen Biden, "Trump'ı 2020'de yeneceğim." diye konuştu.

Yere düşünce kalkması gerektiğini bildiğini söyleyen Biden, "190 dakikalık bir münazaranın 3,5 yıllık yapılan işleri silmesine izin vermem." ifadesini kullandı.
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Biden, yaşıyla ilgili eleştirilere de "Başkanlık döneminde başarılar ele ederken çok yaşlı değildim." diyerek karşılık verdi.

"Trump'ı yenmek için de çok yaşlı değilim." diyen Biden, Trump'ın "en büyük yalancı ve en büyük tehdit" olduğunu dile getirdi.

Biden, "Trump sadece hükümlü bir suçlu değil, aynı zamanda tek başına bir suç dalgası." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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