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Morpurgo ve Barroux Çınar Yayınları’nda

Savaş Atı’nın yazarı çocuk edebiyatının bol ödüllü yazarı Michael Morpurgo ve çizimleriyle büyük övgüler alan Barroux, Çınar Yayınları’nda yerini aldı.

28 Mart 2019 Perşembe 15:25
Morpurgo ve Barroux Çınar Yayınları’nda

Savaş Atı’nın yazarı çocuk edebiyatının bol ödüllü yazarı Michael Morpurgo ve çizimleriyle büyük övgüler alan Barroux, Çınar Yayınları’nda yerini aldı.


Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlanan ve birçok dalda Oscar adayı olan Savaş Atı’nın yazarı Michael Morpurgo’dan, Barroux’nun muhteşem çizimleriyle süslenmiş unutulmaz bir cesaret, korku ve umut öyküsü. Morpurgo’nun dayılarının gerçek hikayesine dayanan roman İkinci Dünya Savaşı’nın gerçeklerini gözler önüne seriyor.



Hikayesi anlatılan iki kardeş unutulamayacak


Francis ve Pieter her zaman farklıydılar. 1939’da savaş başladığında da farklı yollar seçtiler. Francis savaş karşıtı duruşunu değiştirmezken Pieter orduya katıldı. Ama kısa süre sonra yaşanan olay ikisinin de hayatını sonsuza dek değiştirdi. Ve Francis kendini “Kurdun Ağzında” tek başına buldu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:25
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