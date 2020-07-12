Moro İslami Kurtuluş Cephesi liderine göre, Bangsamoro'yu özerkliğe "dörtlü plan" taşıdı

ANKARA (AA) - Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde Geçiş Hükümeti Başkanı ve (MILF) Hacı Murat İbrahim, Bangsamoro'nun özerkliğe kavuşmasında "dörtlü bir planın" etkili olduğu söyledi.

Uluslararası Gençlik Forumu (IYFO) ve Güney Asya Gençlik Örgütü (SAYO) tarafından düzenlenen "İslami Mücadele Yolu: Bangsamoro Perspektifi" başlıklı çevrimiçi bir seminere katılan İbrahim, Bangsamoro'nun özerkliğine dair açıklamalarda bulundu.

İbrahim, söz konusu dörtlü planın "İslamileştirme, örgütün güçlendirilmesi, askeriyeyi geliştirme ve kendine güven" olduğunu ifade ederek, bunların Bangsamoro halkının yüzde 70-80'ini harekete geçirdiğini kaydetti.

Söz konusu planın hedeflerine ulaşmada etkili olduğunu belirten İbrahim, kendine güvenleri sayesinde yurt dışından silah ve askeri ekipman tedarik ettiklerini, ormanlarda silah fabrikaları kurduklarını dile getirdi.

İbrahim, örgütün, silahlı kuvvetler arasında devamlı olarak İslami dersler ve oryantasyon programları düzenlendiğini, köylerde, askeri birliklerde ve siyasi komitelerde binlerce İslami okul kurduğunu söyledi.

"Keşmir" sorununa da değinen İbrahim, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e özerklik vermeye istekli olmadığını, İslam dünyasında Hindistan'ın Cammu Keşmir'e en azından özerklik verilmesi için bir seferberlik olması gerektiğini vurguladı.

- Özerk yönetim

Ülkenin güneyindeki Müslüman Mindanao bölgesinde 21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesinin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı. İbrahim'in 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.