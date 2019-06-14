Morluklar nasıl geçer? | Doğal yöntemle morluklardan kurtulun!

Zaman zaman başımıza gelen aksilikler sonucunda tenimizde oluşan morluklar canımızı sıkabilir. Bu morarmalar oluşmadan aniden uygulama yaparak acıyı azaltmanız mümkün. Morarma siz fark etmeden gerçekleştiyse bu durumdan kurtulmak da oldukça basit.

Soğan suyu

Yeni kestiğiniz soğanın suyunu morarmanın üzerinde bir süre gezdirin. Soğanın içeriği sayesinde morarmanız geçecek ve antibakteriyel yapısı sayesinde ekstra şişlikler meydana gelmeyecektir.

Aloe vera jeli

Aloe veranın faydalarını bilmeyen kalmadı diyebiliriz. İçeriği sayesinde açık yaralara bile uygulanabilen aloe vera, morarmayı ve acıyı alır.

Aloe vera jelinden bir parça keserek morarmış bölgeye sürün. Ardından dolaba kaldırıp ara-sıra bu durumu tekrar edin. İçerdiği mineral ve vitaminle cildinizdeki yeni oluşuma destek vereceği için bir kere uygulayıp bırakmayın.

Buz küpleri

Tabi herkesin sıklıkla uyguladığı bir yöntem olan buz. Buzu ani uygulama yapmak en etkili sonucu verecektir. Yaralandığınız takdirde, hücreler işlevini kaybedip yenileri gelinceye kadar, ölen hücrelerin acısını bastırmak için kullanabilirsiniz.

Zeytinyağı

Zeytinyağı, içeriği sayesinde ani yaralanmalar sonucunda buzdan önce uygulanması gereken harika bir besin kaynağıdır. İster üzerine buz koyun, isterseniz de önce yağ sonra buz kompresi yapın. Gönül rahatlığıyla her yaştaki bireyler kullanabilir.