Morluklar nasıl geçer? | Doğal yöntemle morluklardan kurtulun!
Morarmalar için doğal uygulamaları sizler için derledik. Her yaştan bireyin gönül rahatlığıyla uygulayabileceği yöntemler, zararsız ve kesin çözümdür. Büyük yaralanmalar için mutlaka doktora başvurulmalı, hastaneye gidene kadar da bu yöntemlerden herhangi biri uygulanmalıdır.14 Haziran 2019 Cuma 10:15
Zaman zaman başımıza gelen aksilikler sonucunda tenimizde oluşan morluklar canımızı sıkabilir. Bu morarmalar oluşmadan aniden uygulama yaparak acıyı azaltmanız mümkün. Morarma siz fark etmeden gerçekleştiyse bu durumdan kurtulmak da oldukça basit.
Soğan suyu
Yeni kestiğiniz soğanın suyunu morarmanın üzerinde bir süre gezdirin. Soğanın içeriği sayesinde morarmanız geçecek ve antibakteriyel yapısı sayesinde ekstra şişlikler meydana gelmeyecektir.
Aloe vera jeli
Aloe veranın faydalarını bilmeyen kalmadı diyebiliriz. İçeriği sayesinde açık yaralara bile uygulanabilen aloe vera, morarmayı ve acıyı alır.
Aloe vera jelinden bir parça keserek morarmış bölgeye sürün. Ardından dolaba kaldırıp ara-sıra bu durumu tekrar edin. İçerdiği mineral ve vitaminle cildinizdeki yeni oluşuma destek vereceği için bir kere uygulayıp bırakmayın.
Buz küpleri
Tabi herkesin sıklıkla uyguladığı bir yöntem olan buz. Buzu ani uygulama yapmak en etkili sonucu verecektir. Yaralandığınız takdirde, hücreler işlevini kaybedip yenileri gelinceye kadar, ölen hücrelerin acısını bastırmak için kullanabilirsiniz.
Zeytinyağı
Zeytinyağı, içeriği sayesinde ani yaralanmalar sonucunda buzdan önce uygulanması gereken harika bir besin kaynağıdır. İster üzerine buz koyun, isterseniz de önce yağ sonra buz kompresi yapın. Gönül rahatlığıyla her yaştaki bireyler kullanabilir.
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