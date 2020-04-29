  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Moritanya'da 20 gün sonra yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

2020-04-29 15:59:12 -
Moritanya'da 20 gün sonra yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

HARTUM (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını tamamen bitirdiğini açıklayan Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, günler sonra yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Güney Novakşot eyaletinde 68 yaşındaki Moritanyalı kadına yapılan testin pozitif çıktığını ve ülkede 8'inci vakanın görüldüğünü açıkladı.

Böylece 9 Nisan'dan bu yana ilk yeni Kovid-19 vakası rapor edilmiş oldu.

Ülkede daha önce dördü kadın yedi vaka tespit edilmiş, bunlardan biri yaşamını yitirmişti.

Moritanya Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 10 gün önce ülkede o ana kadar tespit edilen yedi vakadan son ikisinin de iyileştiğini ve ülkede aktif Kovid-19 vakası kalmadığını açıklamıştı.

Moritanya, Kovid-19'un Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biri olmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı