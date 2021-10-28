Moringa yağının cilde faydaları nelerdir?

Moringa yağı, Himalaya dağlarına özgü küçük bir ağaç olan Moringa oleifera'nın tohumlarından elde edilir. Moringa ağacının tohumlarının soğuk presleme işleminden geçirilmesi ile elde edilen Moringa Yağı, cilt sağlığına konusunda önemli etkiler gösterebilen doğal bir kişisel bakım ürünü olarak kullanılmaktadır.

İşte Moringa yağının cilt faydaları:

-Kırışıklıkları giderir ve yüz derisinin sarkmasını önler.

-Kesikler, yanıklar ve döküntüleri iyileştirir

-Cilde Doğal parıltı verir

-Sivilce, siyah noktalar ve koyu lekeler ile savaşır

-Cildinizden siyah noktaları ve lekeleri çıkarmada harikalar yaratır.

Genellikle ciltte sorunlu olan bölgelere bir pamuk yardımı ile uygulanabilmekte ya da vücuda masaj yaparak kullanılabilmektedir.