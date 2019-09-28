0553 313 94 23

Moringa çayı neye iyi gelir?

Moringa çayı genellikle zayıflamak isteyenler tarafından yaygın olarak tercih ediliyor. Bir yandan moringa çayı neye iyi gelir sorusu merak ediliyor. İşte moringa çayının faydaları...

28 Eylül 2019 Cumartesi 21:09
Moringa çayı neye iyi gelir?

Moringa çayı genellikle zayıflamak isteyenler tarafından yaygın olarak tercih ediliyor. Bir yandan moringa çayı neye iyi gelir sorusu merak ediliyor. İşte moringa çayının faydaları...

Moringa çayı nedir?

Tam adı "Moringa Oliefera" olan bu bitkinin yetiştiği yerler Asya, Afrika ve Orta Amerika'dır. Ağacın, yaprağından tohumuna kadar her bölümünden yararlanılıyor. Ülkemizde ise daha çok çay olarak tüketiliyor. İçeriğinde barındırdığı güçlü antioksidanlar sayesinde vücudu arındıran, enerji veren, vitamin ve mineral kaynağı olan, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakmaya yardımcı olan Moringa çayı, sağlıklı yaşamak isteyenler için son zamanlarda en çok tüketilen besinlerden oldu.

Moringa çayı neye iyi gelir?

Moringa oleifera bitkisi vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğu için bağışıklık sistemi sistemini güçlendirir, dolayısıyla hastalıklara yakalanma riskiniz azalır.

İçeriğinde potasyum, protein, a vitamini, demir, kalsiyum ve c vitamini gibi insan vücudu için oldukça yararlı şeyler bulunmaktadır.

Sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar. Böylece hem metabolizmaya hem de de kilo vermeye faydalı olur.

Kan şekerini ayarlamada da yardımcı olur. Dolaysıyla şeker hastalığına karşı da faydalı olduğunu söyleyebiliriz.

Antibakteriyel özelliği sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Özellikle kış aylarında grip gibi rahatsızlıklardan korunmak için tercih edilmelidir.

Vücuttaki fazla suyun yani ödemin atılmasına yardımcı olur.

Sindirim sistemini çalıştırdığı için, bağırsak parazitleriyle savaşır ve mide şişkinliğine iyi gelir.

İçtikten sonra uzun süre tok tutarak, kalori alımını dengeler.

Antibakteriyel etkileri bile tek başına bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olur.

Yüksek C vitamini barındırdığı için, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra vücutta oluşan yaralarında kısa sürede iyileşmesine katkı sağlamaktadır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 21:09
  1. moringa
  2. moringa çayı
  3. moringa çayı faydaları
  4. moringa çayının faydası
  5. moringa çayı zayıflatır mı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın Koza'nın yeni logosunda sapkınlık propagandası!
    1. Altın Koza'nın yeni logosunda..
    2. TFF 1. Lig'de günün sonuçları! İşte,..
    3. Adanaspor Altayspor maçı kaç kaç bitti?
    4. İşte Türkiye'ye diklenen Yunanistan'ın..
    5. Moringa çayı neye iyi gelir?
    6. Moringa çayı zayıflatır mı?
    7. Derbide dikkat çeken an! İstiklal..
    8. İncirli cheesecake nasıl yapılır?..
    9. İncirli cheesecake tarifi
    10. Derbi öncesi Mariano'dan 'deprem',..
    11. Güney Kore'de korkunç patlama!
    12. Eğer ölülerin gördüklerini..
    13. Juventus Spal maçı kaç kaç bitti?..
    14. Ev yapımı anne tarhanası nasıl..
    15. Deprem hasar ölçümü nasıl yapılır?
    16. Max Kruse'den dikkat çeken hareket!..
    17. İki kardeş, iki renkli göz!
    18. Bakanlık açıkladı: İstanbul'da 77..
    19. Kastamonulu yazardan güzel bir..
    20. Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı..
    21. Fenerbahçe'ye olay gönderme!..
    22. Atletico Madrid Real Madrid maçı ne..
    23. Almanya'da 'Çeşitliliği Destekle'..
    24. Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç..
    25. 'Cumhurbaşkanımızı kalpten tebrik ettik'
    26. Getafe Barcelona maçı kaç kaç bitti?
    27. Taksim'de derbi öncesi Galatasaray..
    28. Avrupa'da 25 noktada Müslüman..
    29. Alanyaspor Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
    30. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk..
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak