Moringa çayı genellikle zayıflamak isteyenler tarafından yaygın olarak tercih ediliyor. Bir yandan moringa çayı neye iyi gelir sorusu merak ediliyor. İşte moringa çayının faydaları...

Moringa çayı nedir?

Tam adı "Moringa Oliefera" olan bu bitkinin yetiştiği yerler Asya, Afrika ve Orta Amerika'dır. Ağacın, yaprağından tohumuna kadar her bölümünden yararlanılıyor. Ülkemizde ise daha çok çay olarak tüketiliyor. İçeriğinde barındırdığı güçlü antioksidanlar sayesinde vücudu arındıran, enerji veren, vitamin ve mineral kaynağı olan, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakmaya yardımcı olan Moringa çayı, sağlıklı yaşamak isteyenler için son zamanlarda en çok tüketilen besinlerden oldu.

Moringa çayı neye iyi gelir?

Moringa oleifera bitkisi vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğu için bağışıklık sistemi sistemini güçlendirir, dolayısıyla hastalıklara yakalanma riskiniz azalır.

İçeriğinde potasyum, protein, a vitamini, demir, kalsiyum ve c vitamini gibi insan vücudu için oldukça yararlı şeyler bulunmaktadır.

Sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar. Böylece hem metabolizmaya hem de de kilo vermeye faydalı olur.

Kan şekerini ayarlamada da yardımcı olur. Dolaysıyla şeker hastalığına karşı da faydalı olduğunu söyleyebiliriz.

Antibakteriyel özelliği sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Özellikle kış aylarında grip gibi rahatsızlıklardan korunmak için tercih edilmelidir.

Vücuttaki fazla suyun yani ödemin atılmasına yardımcı olur.

Sindirim sistemini çalıştırdığı için, bağırsak parazitleriyle savaşır ve mide şişkinliğine iyi gelir.

İçtikten sonra uzun süre tok tutarak, kalori alımını dengeler.

Antibakteriyel etkileri bile tek başına bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olur.

Yüksek C vitamini barındırdığı için, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra vücutta oluşan yaralarında kısa sürede iyileşmesine katkı sağlamaktadır.