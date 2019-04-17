Mor Yayla beyaza büründü, mavi yıldızlar kar altında kaldı

Yörede “Mor Yayla” ismi ile bilinen Trabzon’un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası dünden bu yana etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Yaylanın meşhur mavi yıldız çiçekleri ise kar yağışının ardından adeta beyaz gelinliğini giyerek eşsiz bir görüntü oluşturdu.

Yaklaşık bin 300 metre yükseklikteki yayla, her yıl Mart sonu Nisan ayı başında açan mavi yıldız çiçekleri ile son yıllarda büyük ilgi görüyor. Türkiye’nin dört bir yanından insanlar ve fotoğraf tutkunları yaylada açan mavi yıldız çiçeklerini görmeye geliyor. Geçtiğimiz yıl Mart ayı sonunda açan mavi yıldız çiçekleri bu yıl kışın bölgede sert geçmesi nedeniyle geçtiğimiz yılın aksine geç açmıştı. İlkbaharın gelişini simgeleyen çiçeklerin açmasıyla Kadıralak Yaylası mora bürünürken, bölgede 2 gündür etkili olan soğuk hava ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı. ‘Mor Yayla’ ismi ile bilinen mavi yıldız çiçekleri ile meşhur Kadıralak Yaylası da bur kar yağışından nasibini aldı. Dünden bu yana etkili olan kar yağışı sonrasında Kadıralak Yaylası beyaza bürünürken, yayladaki mavi yıldız çiçekleri ise kar örtüsü ile eşsiz bir görüntü oluşturdu.

’Uluslararası Bern Sözleşmesi’ gereği korunan ince uzun yapraklı ’mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştiği yayla geçtiğimiz yıl Eylül ayında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilmişti.