"Mor lavaş" ihracat hazırlığında

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Çorum'da bir firma, mor renkli meyve ve sebzelerin özünden elde edilen karışımı kullanarak ürettiği lavaşı dünya pazarına sunmaya hazırlanıyor.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren firma, ayda ortalama 1 milyon 100 bin paket lavaş üretiyor.

Beş bin metrekare alana kurulu tesiste yaklaşık 100 çalışanla üretilen lavaşların 700 bin paketi Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

- Mısırlı, ıspanaklı, domatesli lavaştan sonra "mor lavaş" üretmeye başladılar

Firmanın Genel Müdürü Özkan Akdoğan, AA muhabirine, ürün çeşitliliğini geliştirmek ve pazar payını artırmak amacıyla Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Mısırlı, ıspanaklı, domatesli, körili ve tam buğdaylı gibi çeşitlere kısa süre önce "mor lavaş"ı eklediklerini belirten Akdoğan, "İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nce mor renkli meyve ve sebzelerin özünden elde edilen 'mormiks' kullanarak mor lavaş üretmeye başladık. Özellikle şeker hastaları mor lavaşa ilgi gösteriyor." dedi.

Mor lavaşın iç ve dış pazarda talep görmesinden dolayı tesisin üretim kapasitesini yaklaşık iki katına çıkartmak için kolları sıvadıklarını dile getiren Akdoğan, "Aylık 1 milyon 100 bin olan üretimimizi yeni yatırımımızın 2 ay içinde tamamlanmasıyla aylık 2 milyona çıkartacağız." diye konuştu.

- "Kapasiteyi artırdığımızda üretimimizin yüzde 10'unu bu ürüne yönlendireceğiz"



Sağlıklı ürünler üretme gayreti içinde olduklarının altını çizen Akdoğan, şunları kaydetti:

"Mormiks, doğal antioksidandır. Yapay tatlandırıcı ve renklendirici içermez. Mor renkli meyve ve sebze özlerinin saflaştırılmasıyla elde edilmiştir. Katkı maddesi içermediği için tamamen sağlıklıdır. Ürünleri şeker hastalarının kullanabileceği ölçüye getirmektedir. Kanda dengeli şeker oranı oluşturmaktadır. Başta şeker ve tansiyon olmak üzere, birçok hastalığa karşı vücudu koruyan mormiksli lavaş, iç ve dış pazardan talep görüyor. Türkiye'deki bütün ulusal marketlerde de ürünlerimiz yerini aldı. Yeni yatırımlarla kapasiteyi artırdığımızda üretimimizin yüzde 10'unu bu ürüne yönlendireceğiz. Hem yurt içine, hem de yurt dışına satışımız olacak. Büyümeye devam ediyoruz. Ülke ekonomisine yapacağımız katkılardan ötürü mutluyuz."

Akdoğan, mor lavaşı Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç etmek için hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

