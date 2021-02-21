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Gündem Mor baklava üretti, siparişlere yetişemiyor
Gündem

Mor baklava üretti, siparişlere yetişemiyor

Adana'da çeşitli meyvelerin özütlerinden elde edilen 'mor un' ile yapılan baklava ilgi görüyor. Sipariş üzerine her şehre mor baklava gönderdiğini söyleyen baklava üreticisi Mehmet Tekin, baklavanın içeriğinde gıda boyası olmadığını belirterek, “Mor un, tamamen sağlığımıza zarar vermeyen bir yol izlenerek üretiliyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 14:51:00 -
Mor baklava üretti, siparişlere yetişemiyor

Kentte uzun yıllardır baklava üretimi yapan bir firma, böğürtlen, mor dut, yaban mersini, vişne, nar, patlıcan, mor soğan kabuğunun özlerinden üretilen mor un ile baklava yapımına başladı. Rengi nedeniyle dikkat çeken mor baklavanın kilogram fiyatı ise 100 liradan alıcı buluyor. Son günlerde mor baklavanın gündemde olan bir ürün olduğunu söyleyen işletme sahibi Mehmet Tekin, sağlığa yararlı bir ürün ürettiklerini söyledi.

‘İçerisinde kesinlikle gıda boyası yok’

Mor baklavanın sağlığa faydalı olduğunu söyleyen Mehmet Tekin, “Adana’da şu anda mor baklavayı sadece biz üretiyoruz. Ürünümüz sağlıklı olduğu için Türkiye’nin her ilinden bu baklavamıza talepler var. Midye tatlısı, baklavalarımızı mor undan yapabiliyoruz. Ürünümüzün içinde kesinlikle gıda boyası ve katkı maddesi bulunmamaktadır. Ürünümüz tamamen doğaldır. Mor baklavanın içerisinde çok az bir ekşilik var. Bu ekşilikte baklavanın içerisindeki şekeri kesiyor. Mor un tamamen sağlığımıza zarar vermeyen bir yol izlenerek üretilmiş. Baklavayı yerken unun içerisinde bulunan meyveler şekeri kesiyor ve daha rahat yenilebiliyor. Baklavanın kilogramını 100 lira olarak belirledik. Talepler çok yüksek olduğu için siparişle bu ürünü üretiyoruz” dedi.

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