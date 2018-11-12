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Moody's'ten Türkiye'ye risk açıklaması

Moody's Küresel Kredi Görünümü raporunu açıkladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:05
Moody's'ten Türkiye'ye risk açıklaması

Moody's'in bugün yayınladığı raporda, ticari, siyasi ve jeopolitik risklerin ABD ve Çin arasında gerilim tırmandıkça artacağı, buna ek olarak yavaş büyümenin sonuçlarının küreselleşme ve eşitsizlik tartışmalarını giderek daha fazla siyasi alana sokacağı vurgulandı.

Moody's Makroekonomi Kurulu Başkanı Elena Duggar yaptığı değerlendirmede, "Yavaşlayan ekonomik büyüme 2020'de daha zayıf global kredi şartlarına yol verecek. Sıkılaşan para politikası, kötüleşen ekonomik anlaşmazlıklar ve Çin'in yavaşlayan talebi zayıf büyüme görünümünü yönlendirecek üç önemli faktör olacak" dedi.

Jeopolitik ve yurt içi siyasi gerilimlerin 2019'da global kredi şartları ve kredi kalitesi için risk görünümüne hakim olacağını vurgulayan Moody's, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden bir Brexit anlaşması olmadan çekileceğini, ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin ticari anlaşmazlıkların ötesine yayılacağını öngördü.

Raporda, yerel politik risklerin Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin'in kredi görünümleri üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini vurguladı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 16:05
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