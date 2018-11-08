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Moody's'ten Türkiye mesajı

Moody's,küresel büyüme beklentisini gelecek yıl için yüzde 3.3'ten yüzde 2.9'un altına indirdi.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:52
Moody's'ten Türkiye mesajı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2019 ve 2020 küresel büyüme tahminini düşürdü. “Küresel Makro Görünüm: 2019-2020” raporunu yayınlayan kuruluş küresel büyüme beklentisini gelecek yıl için yüzde 3.3'ten yüzde 2.9'un altına indirdi. Moody's yatırım servisi tarafından hazırlanan raporda, gelişmiş ülkelerdeki büyümenin 2019 yılında yavaş ancak kesintisiz olacağı açıklandı. 

'TÜRKİYE VE ARJANTİNEKONOMİLERİ DARALACAK'

Kuruluş, G-20 ülkeleri arasında bulunan Türkiye ve Arjantin ekonomilerininse önümüzdeki yıl daralacağını öngördü. Türkiye ekonomisinin büyük bir ihtimalle resesyona girdiğini belirten kurum Türkiye'nin 2019 ortasına kadar her çeyrekte daralacağını öngördü.

Raporda ayrıca, ticaret savaşlarının sadece ABD ve Çin değil, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi açık ekonomileri de etkileyeceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:52
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