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Ekonomi Moody’s'ten İngiltere için kötü haber
Ekonomi

Moody’s'ten İngiltere için kötü haber

Moody’s, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında ticaret anlaşmasının yapılmış olmasına rağmen AB üyeliğinden ayrılmanın, İngiliz ekonomisi üzerinde makro ekonomik maliyetlerinin olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 19:48:00 -
Moody’s'ten İngiltere için kötü haber

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB ile imzaladığı anlaşmanın, ülkeyi Birlikten ayrılmanın yaratacağı ekonomik etkilere karşı yeteri kadar koruyamayabileceği belirtilirken, elde edilen denetim yetkisinin ekonomik katkısının ise belirsiz olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "İngiltere ve Avrupa Birliği arasında varılan anlaşma, İngiltere'nin AB üyeliğini kaybetmesinin makro ekonomik maliyetini teyit etmektedir." ifadesine yer verildi.

İngiltere ve AB arasında yapılan ticaret anlaşmasının daha çok AB lehine göründüğü, karşılıklı ticaretin bazı alanlarında ciddi yeni engellerin oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu ticaret anlaşmasının kapsamında yer almaması dolasıyla İngiltere'nin "hizmet" sektörünün olumsuz yönde etkilenebileceği belirtildi.

"İngiliz ekonomisi, uzun dönemde ciddi şekilde daha küçük olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's'in Analisti Benedicte Andries de "Varılan Brexit anlaşması, anlaşmasız ayrılık senaryosunun gerçekleşmesini engellerken, İngiliz ekonomisi için son derece hayati olan hizmet sektörü gibi alanları içermiyor. Bu yüzden İngiliz ekonomisi, uzun dönemde ciddi şekilde daha küçük olacak." ifadelerini kullandı.

İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'ini "hizmet" sektörü oluşturmakta.

İngiltere ve AB, martta hizmet sektörünü de içerecek bir mutabakat anlaşması imzalamayı hedefliyor.

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