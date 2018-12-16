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Moody's'ten çarpıcı yorum: ABD ekonomisi batıyor, 10 yıl sonra...

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Investor Service, önümüzdeki 10 yıl içinde ABD’nin mali gücünün gerileme kaydedeceğini belirtti.

16 Aralık 2018 Pazar 00:37
Moody's'ten çarpıcı yorum: ABD ekonomisi batıyor, 10 yıl sonra...

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Investor Service, vergi kısıtlamalarının ve ekonomik yavaşlamanın önümüzdeki 10 yıl içinde ABD’nin mali gücünü baltalayacağını öngördü. Moody's raporunda ABD'nin ekonomisinin bu yılın 2. çeyreğinde yüzde 4.2 oranında büyüdüğünü ve bunun 2014'ten bu yana en iyi büyüme göstergesi olduğunu, ancak ileride ekonomik büyümenin önce yüzde 2.9'a, ardından yüzde 0.9'a kadar gerilemesinin beklendiğini ifade etti.

Geçen yıl ABD'nin federal bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 3.5'ine eşit olduğu belirtilen raporda, bu yılki açığını ise yüzde 3.8'e (779 milyar dolara) ulaştığı ve 2028'e kadar yüzde 8'i bulacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Kurumlar vergisi oranlarının yüzde 35'ten yüzde 20'ye çekilmesinden dolayı şirketlerden elde edilen vergi gelirlerinin yüzde 31 oranında düşüş kaydettiğini vurgulayan Moody's, "Bütçe açığının sürekli olarak büyümesi, federal borcun ve onun bakım yükünün tarihi rekor seviyelere ulaşmasına neden olacak ve sonuç itibarıyla ülkenin kredi notu baskı altında kalacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 00:37
  1. Moody's Investor Service
  2. Moody's
  3. Uluslararası kredi derecelendirme şirketi
  4. ABD

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