Moody's'in skandal Türkiye kararına ilk tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in Türkiye kararına ilişkin yapılan açıklamada, 'Moody's'in kararı Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmamaktadır' denildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, piyasaların kapanmasına çok az bir süre kalan yine bariz bir operasyona imza atarak, Türkiye'nin kredi notunu BA3'ten B1'e indirdi.

Dolar 5.90'ın üzerinde kapattı

Gün içerisinde 5.85'e doğru aşağı yönlü hareket izleyen dolar kuru, kararla yeniden 5.90'ın üzerine çıktı ve haftayı bu rakamla kapattı.

Türkiye'den tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise, kuruluşun bu kararına tepki gösterdi.

Bakanlığın Türkiye kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Moody's'in kararı Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmamaktadır. Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı soru işareti oluşturmakta.

Kuruluş, Türkiye'nin borçlarının rezervlerinden 2,6 kat fazla olduğuna vurgu yapmıştır. Bu oran, Moody's'in bizden daha yukarıda notlandırdığı bazı ülkelerde dahi bizim çok üzerimizdedir." ifadeleri kullanıldı.