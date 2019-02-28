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Moody's'in 2019-2020 Makro Ekonomik Görünüm Raporu

Kuruluşun “2019-2020 Makro Ekonomik Görünüm” güncelleme raporunda, küresel ekonominin 2020 yılı başlarına kadar zayıflamaya devam etmesi, parasal politika normalleşmesi hızının da 2019’da yavaşlaması öngörüldü

28 Şubat 2019 Perşembe 19:06
Moody's'in 2019-2020 Makro Ekonomik Görünüm Raporu

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel ekonominin 2020 yılı başlarına kadar zayıflamaya devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Kredi derecelendirme kuruluşunun “2019-2020 Makro Ekonomik Görünüm” güncelleme raporu yayımlandı. Raporda, “Küresel ekonomi, 2019 yılında ve 2020’nin başlarında zayıflamaya devam edecek. Parasal politika normalleşmesinin hızı 2019’da yavaşlayacak. Ekonomik büyüme giderek ılımlı hal aldıkça ve bilanço riskleri aşağı doğru yönlendikçe, başlıca merkez bankalarının daha temkinli bir yaklaşım göstermesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Raporda ABD Merkez Bankası Fed’in politika faizini bu yıl içerisinde üç veya dört kez değil, sadece bir veya iki kez artırmasının, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ise mevduat ve yeniden finansman faizlerini bu yılın ikinci yarısı yerine 2020 yılında yükseltmesinin beklendiği kaydedildi.

Küresel ekonominin geçen yılın son çeyreğinde dikkate değer şekilde zayıfladığı belirtilen raporda, 2019 yılı ve 2020 yılının başlarında da bu zayıflamanın devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, G-20 ekonomilerinin geçen yıl kaydettiği ortalama yüzde 3,2 seviyesindeki büyümenin ardından, bu yıl sonunda yüzde 2,9, gelecek yıl ise yüzde 2,8 seviyesinde büyümesinin beklendiği belirtilerek, "Bazı gelişmekte olan ekonomilerde büyüme zayıflığını korurken, gelişmiş ekonomilerde ekonomik büyüme potansiyel seviyelerine doğru ılımlı yavaşlayacak." ifadesine yer verildi.

Çin’de önümüzdeki dönemde ekonomik büyümenin son "birkaç on yıllık" dönemin en yavaş seviyelerine gerileyebileceğine işaret edilen raporda, Türkiye ve Arjantin’de ise resesyonun görülebileceği öngörüsü yer aldı.

Raporda, küresel büyümeye ilişkin risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilirken, Çin ekonomisinin beklenenden daha sert yavaşlaması ihtimalinin ve bunun olası küresel yansımalarının, ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin daha da artmasının ve piyasalarda finansman koşullarının sıkılaşmasının olası temel riskler arasında görüldüğü kaydedildi.

ABD ekonomisinin 2019 yılında yüzde 2,5, 2020 yılında ise yüzde 1,7 seviyesinde büyüme kaydedeceği tahminine yer verilen rapora göre, Avro Bölgesi’nde ise bu yılın sonunda ekonomik büyümenin yüzde 1,6, gelecek yıl ise yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Rapora göre, Almanya’da 2019 yılının sonunda ekonomik büyümenin yüzde 1,5, 2020 yılının sonunda ise yüzde 1,3 seviyesinde, Çin'de ise 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 6,0 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Moody’s raporunda ayrıca Arjantin ekonomisinde bu yılın sonunda yüzde 1,5 daralma, gelecek yılın sonunda ise yüzde 1,5 büyüme beklentisine yer verildi.

Raporun Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin aldığı bölümünde ise cari açık tarafında kaydedilen gelişmenin ağırlıklı olarak ithalattaki azalışın ve düşük petrol fiyatlarının yansıması olduğu belirtildi.

Türkiye’de geçen yılın ekim ayından bu yana enflasyonun gerileme eğiliminde olmasının pozitif bir gelişme olduğu belirtilen raporda, toplam talebin azalmasıyla enflasyonda da gerileme beklendiği kaydedildi.

Raporda, Türkiye’de enflasyonun yakın vadede politika gevşemesine izin verecek derece hızlı bir şekilde azalmasının beklenmediği tahminine yer verilirken, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 2,0 seviyesinde daralmasının, 2020 yılı sonunda ise yüzde 3 büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:06
  1. büyüme
  2. İngiltere
  3. Küresel Ekonomi
  4. Londra
  5. MOODY'S
  6. türkiye

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