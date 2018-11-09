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Moody’s’den algı operasyonu

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 2019 ve 2020 küresel büyüme tahminini düşürdü.

09 Kasım 2018 Cuma 10:43
Moody’s’den algı operasyonu

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s küresel büyüme beklentisini gelecek yıl için yüzde 3,3’ten yüzde 2,9’a indirdi. Moody’s yatırım servisi tarafından hazırlanan raporda, gelişmiş ülkelerdeki büyümenin 2019 yılında yavaş ancak kesintisiz olacağı açıklandı.

Kuruluş, G-20 ülkeleri arasında bulunan Türkiye ve Arjantin ekonomilerinin ise önümüzdeki yıl daralacağını ileri sürdü. Raporda ayrıca, ticaret savaşlarının sadece ABD ve Çin değil, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi açık ekonomileri de etkileyeceği kaydedildi.

‘Olumsuz senaryolarını açıklıyorlar

Moody’s’in kararına tepki gösteren Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, “Olağanüstü gelişmeler yaşanırken, kredi derecelendirme kuruluşları da hükümetimiz ekonomik anlamda ne zaman bir adım atsa alelacele Türkiye hakkında olumsuz senaryolarını açıklıyorlar. Moody’s’in son vergi indirimlerine ilişkin açıklamasını da bu bağlamda okumak gerekir. Ülkede tam bir seferberlik havası oluşmuşken, döviz kurları aşağı yönde seyrederken, enflasyon konusunda kritik eşik aşılmaya başlanmışken, pozitif anlamda ekonomik bir havaya bürünmüşken yapılan bu açıklamanın gayesi çok açık” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 10:43
  1. Moody’s
  2. ASKON
  3. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği
  4. Hasan Ali Cesur

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