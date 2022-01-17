Moody's uyardı: Krize bir darbe de Çin'den gelebilir!

Moody's Analytics Kıdemli Ekonomisti Katrina Ell küresel tedarik zincirinde yaklaşık bir yıldır devam eden sıkıntıların yılın ilk aylarında azalacağını belirterek "Bu nedenle üretici fiyatları ve girdi fiyatları gibi alanlarda aşağı yönlü baskı görebiliriz. Ancak Çin'in sıfır Kovid politikası kapsamında önemli liman ve fabrikaları kapatması sıkıntıları artırabilir" yorumunu yaptı.

Pekin hükümeti pandeminin başladığı 2020 yılının başından beri virüsü kontrol altına almak için ülkeler ve şehirler arası seyahat yasakları gibi bir takım önlemleri içeren 'sıfır Kovid' politikası uyguluyor.

Virüsü önlemeye yönelik olarak gerçekleşen kısıtlamalar, küresel çapta imalat ve nakliyat gibi faaliyetlere darbe vuruyor. Son olarak hızla yayılan Omikron varyantının da bu sektörlere yeni bir darbe vurmasından endişe ediliyor.

Ekonomist, Çin'in politikasının gelecek birkaç ayda enflasyon ve merkez bankası politikasında önemli sonuçları olacağını bildirdi.

Goldman Sachs Salı günü omikron varyantı nedeniyle getirilen kısıtlamaların ekonomik aktiviteye darbe vuracağını öngörerek Çin'in 2022 büyüme tahminini yüzde 4.8'den yüzde 4.3'e düşürmüştü.

kaynak:bloomberg