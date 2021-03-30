'Montrö tapumuzdur' diyenler geçmişte bakın ne demiş!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden de çıkabilme yetkisinin olduğunu söylemişti. Şentop açıklamasında ''Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi'nden kararname ile çekildiği gibi Montrö'den de diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebilir'' ifadelerini kullanmıştı.

Bazı sol basın Montrö açıklamaları nedeniyle Mustafa Şentop’u hedef aldı. Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit Tv’de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında çarpıcı detayları paylaştı.

Karahasanoğlu, Mustafa Şentop’un Montrö açıklaması ile Cumhuriyet gazetesinin 1936 yılındaki manşetini hatırlattığını söyledi.

Karasanoğlu açıklamasında, “Mustafa Şentop’un açıklamasını gazete sür manşetten verdi. Şentop, Cumhuriyet gazetesinin geçmişteki manşetini hatırlatıyor. Cumhuriyet gazetesinin 1936 yılındaki manşetine baktım. Anlaşma öncesinde gazetede, 'Konferans umutsuzluk içinde çalışıyor. Türk der ki: Kapılarım kapalıdır. İstediğime istediğim gibi açarım ve buna muktedirim' ifadeleri yer alıyor. Aynı Cumhuriyet, 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montrö ile, isteyen her geminin gelip geçtiği, doğru dürüst bir harç bile vermediği boğazların statüsüne, 'Türkiye'nin tapusu' diyor. İşte bu kafaya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop sert çıktı” dedi.