  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İttifakta 'Gergerlioğlu' çatlağı: HDP'li Kaya'dan CHP'ye 'Sessiz kaldınız' iftirası!

Yürek parçalayan olay! Koronavirüs testi pozitif çıkınca eve almadılar

İşte süper güçlerin uzaya çıkma sırrı! Asıl neden...

Bakan Koca Türkiye'nin aşıda kaçıncı olduğunu açıkladı

CHP'de şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu istifası: Giderayak partisindeki iki yüzlülüğü de ifşa etti!

Vatandaşları tedirgin eden görüntü: Deniz 6 metre çekildi!

Laikçi mahallede 'miras' kavgası: ÇYDD, Seyfi Dursunoğlu için yaptığı 'masraf'ın peşine düştü!

Yahudi işgalcilerden alçak hareket! Yaşlı Filistinliye taşlarla saldırdılar

533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri ele geçirildi

İYİ Partili Ahmet Erozan'ın 'Andımız' okuyan papağan paylaşımına tepki
Gündem Montrö bildirisi nedir? 103 emekli amiralin Montrö bildirisinde neler var?
Gündem

Montrö bildirisi nedir? 103 emekli amiralin Montrö bildirisinde neler var?

Montrö sözleşmesiyle ilgili açıklama yapan sözde 103 emekli amiral, Kanal İstanbul projesi üzerinden Montrö bildirisi adı altında hadsiz bir açıklamaya imza attı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere, siyasilerden art arda tepkiler de geldi. Peki Montrö bildirisi nedir? Emekli amirallerin Montrö bildirisinde neler var?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 08:50:00 - 2021-04-04 09:17:50
Montrö bildirisi nedir? 103 emekli amiralin Montrö bildirisinde neler var?

103 emekli amiral, "Montrö, Türkiye’nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkan yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.“ diyerek Montrö sözleşmesiyle ilgili skandal ifadelere yer verdiler. 

“Vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vesayet muhiplerinin heveslerinin en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kaldığını, millet olarak unutamayacakları bir ders verdiklerini vurgulayarak "Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir." ifadesini kullandı. Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... Haddinizi bilin. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, hodri meydan."

“Oturun oturduğunuz yerde”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir ’bildiri’ yazmışlar. 5’inci kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı. Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Altun, "Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye’nin önünü kesemeyecek" açıklamasında bulundu.

“103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır”

Son sözü milletin söyleyeceğini belirten Altun, "15 Temmuz’a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır. Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler. Bu ışıklar antidemokratik her girişim ve niyete karşı aziz milletimiz için hiç sönmeden yanacaktır. Görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

“O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Frikikçi doktora tepki yağdı
Gündem

Frikikçi doktora tepki yağdı

Kutsal doktorluk mesleğini, sosyal medyada reklam yapma uğruna göbeği açık elbiseyle, aşağı seviyeye indiren Asistan Doktor Simge Ünal’a tep..
Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri mest etti
Yaşam

Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri mest etti

Amasya'da koyun ve kuzuların buluştuğu anların havadan görüntüsü mest etti.
Saadet Partisi, yeni 'ittifak'ı açıkladı!
Siyaset

Saadet Partisi, yeni 'ittifak'ı açıkladı! "Hepimizin gündemi aynı"

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından partinin Cumhur İttif..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay