Montella’dan “seviye” açıklaması: Yanlış anlaşıldım, deneyim kazanmamız gerekiyor

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki dördüncü maçında İtalya’ya mağlup olmasının ardından Montella, sonuç ile sahadaki performansı ayrı değerlendirdi. İtalyan teknik adam, taktiksel açıdan olumlu bir karşılaşma oynadıklarını savunurken gol üretiminde eksikleri bulunduğunu ifade etti.



Basın toplantısında Avrupa Şampiyonası hedefini hatırlatan Montella, bu maçlarda kazanılan deneyimi takımın gelişimi için kullanacaklarını söyledi.deplasmanda İtalya’ya 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalya karşısında taktiksel anlamda çok iyi oynadıkları bir maç olduğuna vurgu yapan Montella, "Sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimiz Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız. Her takımda fark oluşturabilecek eksiklerimiz vardı. Bu oyuncular olmadığı için eksikliklerini hissettik. Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Bu seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelerde alışık olmadığımızı kastederken deneyim kazanmamız gerektiğini kastediyorum. Tarihimizde ilk defa böyle değerli 4 maç oynadık. Geleceğe umut dolu bakabiliyoruz. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. Gençlerimiz rakibe karşı eşit bir mücadele verdi. Rakibimiz 2. yarıda 3 değişiklik yaptı. Bu 3 değişikliğin piyasa değeri 400 milyon euro civarı. O yüzden biz taktiksel olarak çok olumlu maç oynadığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu seviyede kendimizi tarttığımız bir dönem oldu"



Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılmasıyla beklentilerin yükseldiğini belirten İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası başarısı belki dengelerimizi genel olarak bozmuş olabilir. Beklentileri biraz fazla yükselttiğini söyleyebilirim. Ama bu yaşadığımız 4 maçlık dönemden bahsetmiyorum. Beklentiler yükseldikçe hepimiz daha fazlasını istedik. Gösterilen sevgileri hem ben hem futbolcularımız hala hissettiğimizi söyleyebilirim. Gurur duymaları gerekmiyor sonuçlar istediğimiz gibi olmadı ama umutla bakabilecek bir gelecek var. Bu seviyede kendimizi tarttığımız bir dönem oldu. Kolektif bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Oyun anlamında sıkıntımız yok, gol konusunda bir eksiğimiz var" diye konuştu.