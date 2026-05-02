Monşer büyükelçilerden ezan okuyan büyükelçilere… Cezayir Büyükelçimiz Küçükyılmaz ikindi ezanını böyle okudu
Geçmişte Türkiye ve Türk İslam kültürüyle hiçbir alakaları olmayacak şekilde yetiştirildikleri için “monşer” denilen ve “şarap tadımı” konusunda eğitim alan büyükelçilerden, AK Parti döneminde ezan okuyan büyükelçilere büyük bir değişim yaşanıyor.
AK Parti iktidarı döneminde inançlı ve milli manevi şuuru yüksek büyükelçilerin dünyanın her yerinde ülkemizi temsil etmeye başlaması vatandaşlarımız arasında memnuniyetle karşılanıyor. Bunlardan biri olan Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammed Mücahit Küçükyılmaz’ın Cezayir’de okuduğu ikindi ezanı mütedeyyin vatandaşlarımızı duygulandırdı.
Büyükelçi Küçükyılmaz’ın okuduğu ezanı sosyal medya hesabından, “Büyükelçi ezan okur mu?” başlığıyla paylaşan Gazeteci Mehmet Ardıç, “Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un köyünde, imamın samimi davetini kırmayan Cezayir Büyükelçimiz Muhammed Mücahit Küçükyılmaz ikindi ezanını okuyor” diye yazdı. Büyükelçimizin güzel sesiyle okuduğu ezan çok sayıda vatandaşımızdan beğeni ve olumlu yorum aldı.
Gündem
