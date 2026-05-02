İran-ABD ve İsrail savaşında görüşmeler tıkandı: İçi vitamin dolu Antep fıstığı depolarda değer kazanıyor!

Antep fıstığının 'si proteinden oluşur, çoğu kuruyemişten çok daha yüksek kalori-protein oranına sahiptir. Bu protein, daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilir ve kilonuzu yönetmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, Antep fıstığı cevizden sonra yüksek miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar, vücudunuzdaki hücrelere, proteinlere ve DNA'ya zarar verebilen, erken yaşlanmaya ve kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi hastalıklara neden olabilen bileşikler olan serbest radikallere karşı savaşmaya yardımcı olur. Antep fıstığı, doymamış yağ asitleri ve potasyumun iyi bir kaynağıdır. Her ikisi de antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Antep fıstığı nelere iyi gelir? Antep fıstığı kalp sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemini düzenler. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde hücreleri koruyarak yaşlanmayı yavaşlatabilir. 100 gram Antep fıstığı şunları içerir: Karbonhidrat (g): 27.17. Protein (g): 20.16. Yağ (g): 45.32. Lif (g): 10.6 . Kolesterol (mg): 0. Sodyum (mg): 1. Potasyum (mg): 1025. Kalsiyum (mg): 105. Vitamin A (iu): 516. Vitamin C (mg): 5.6. Demir: 3.92. Antep fıstığının faydaları nelerdir? Antep fıstığı bağışıklık ve sinir sistemi için faydalı bir kuruyemiştir. İçeriğindeki b ve e vitamini onu daha da besleyici yapar. Antep fıstığınn en önemli faydalarından biri de bağırsaktaki yararlı bakterileri teşvik etmesidir. Antep fıstığının faydaları arasında şunlar yer alır: Besinlerle doludur Besinlerle dolu olması, Antep fıstığının faydaları arasında sadece bir tanesidir. Antep fıstığı, oksijeni kan dolaşımından hücrelere taşımaya yardımcı olarak kan akışını destekleyen B6 vitamini içerir. B6 vitamini ayrıca bağışıklık ve sinir sistemi sağlığını da destekler. Ayrıca, makul miktarda potasyum içerirler. Antioksidan kaynağı Antep fıstığı, E vitamini, polifenoller ve karotenoidler; lutein ve zeaksantin dahil olmak üzere antioksidan görevi gören bitki bazlı bileşiklere sahiptir. Diğer kuruyemişlerde bulunmayan bu antioksidanlardan ikisi, makula dejenerasyonu geliştirme riskini azaltma ile ilişkilendirilmiştir. Kötü kolesterol seviyelerini düşürür Antep fıstığında porsiyon başına 13 gram yağ bulunur ve bunun büyük çoğunluğu (11,5 gram) kalp sağlığına yararlı tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlardan gelir. Çalışmalar, sağlıklı bir diyete fıstık eklemenin oksitlenmiş LDL ("kötü") kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bunun nedeni, fıstığın LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğü gösterilen yüksek tekli doymamış yağ seviyesidir. Sağlıklı bağırsak bakterilerini teşvik eder Antep fıstığı, prebiyotik veya bağırsaklardaki iyi bakterilerin büyümesine yardımcı olmak için sindirilen yiyecek görevi görebilen lif açısından zengindir. Bağırsak bakterileri daha sonra lifi fermente edebilir ve onu kısa zincirli yağ asitlerine dönüştürebilir, bu da kanser, kalp hastalığı ve sindirim bozuklukları riskinizi azaltmaya yardımcı olur. Kan basıncını düşürebilirler Çoğu kuruyemiş kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olabilirken, araştırmalar, antep fıstığının bunu diğer kuruyemişlerden daha fazla yapabileceğini göstermektedir. Kan damarlarını destekleyebilirler Antep fıstığı kan damarlarının düzgün bir şekilde akmasına yardımcı olabilir. Bu, fıstıkta bulunan L-arginin miktarı sayesindedir. Vücudun fıstıkları sindirirken, amino asidi kan damarlarının sağlığı için hayati önem taşıyan bir bileşik olan nitrik okside dönüştürür. Sağlıklı kan damarları, kalp sağlığı ve cinsel sağlığı destekler. Kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilirler Antep fıstığı düşük glisemik indeksli bir gıda olarak kabul edilir, bu da bu kuruyemişlerin kan şekerinizde büyük ani yükselmelere yol açmayacağı anlamına gelir. Yapılan araştırmalar, Antep fıstığı yemenin sadece açlık kan şekerini düşürmeye değil, aynı zamanda insülin direncini de iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kilo kontrolüne yardımcı Bazı çalışmalar, Antep fıstığının içeriğindeki lif ve proteinin, kilo verme ve kilo koruma konusunda iyi bir seçenek olabileceğini gösteriyor. Ayrıca fıstık tüketiminden kaynaklanan düşük kan basıncının yanı sıra Antep fıstığı yediğinizde daha az tatlı yeme olasılığınızın da kilo kaybında rol oynayabileceğini göstermektedir. Daha iyi bir göz sağlığın destekler Antep fıstığı, kuruyemişler arasında en yüksek zeaksantin ve lutein seviyelerine sahiptir ve her ikisi de gözleri mavi ışığın neden olduğu hasardan ve yaşlandıkça görme kaybına neden olabilen bir göz hastalığı olan makula dejenerasyonundan korur. Antep fıstığı hangi organa iyi gelir? Antep fıstığı kan basıncını ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olarak kardiyovasküler problem riskini azaltabilir. Antioksidan bakımından zengin olmaları da kalp hastalıklarına karşı koruma sağlamaya yardımcı olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemini düzenler. Ayrıca, İçeriğindeki antioksidanların varlığı nedeniyle hücreleri koruyarak yaşlanma sürecine etki ederek cilde fayda sağlar. 100 gr Antep fıstığı kaç protein içerir? 100 gr Antep fıstığı, 20.2 gr protein içermektedir. Antep fıstığının zararları nelerdir? Bazı kişilerde fıstıklara karşı ağaç yemişi alerjisi olabilir. Bu, gözlerde veya ciltte kaşıntı, tıkanıklık ve yutma güçlüğü gibi ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Çiğ antep fıstığı sodyum açısından zengin değildir, ancak kavrulmuş veya tuzlanmış Antep fıstığı daha yüksek sodyum seviyelerine sahip olduğundan yüksek tansiyon, felç ve kalp hastalıklarına yol açabilir. Ek olarak, sindirim sorunları olanlar, yüksek lif içeriği nedeniyle aşırı tüketildiğinde problemler yaşayabilirler. Böbrek taşı veya yüksek potasyum seviyelerine sahip kişilerin, Antep fıstığını diyetlerine dahil etmeden önce bir sağlık uzmanına danışmalıdır, çünkü Antep fıstığı taş oluşumunu teşvik edebilecek oksalatlar içerir. Çam fıstığı mı Antep fıstığı mı? Antep fıstığı, fıstık ağacı (Pistacia vera) meyvesinin kabuklu kısımlarından elde edilir. Çam fıstığı ise Akdeniz ülkelerinde yetişen çam fıstığı ağacından elde edilir. Aralarında çok fazla fark bulunmamasından dolayı Antep fıstığı aynı zamanda çam fıstığı olarak adlandırılır.