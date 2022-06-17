Mondial Bank hissedarı Bahauddin Adil hakkında ‘Teminat’ kararı

Hakkında, “Uluslararası bankacılık yasasına aykırı hareket”, “Bankacılık yasasına aykırı hareket”, “Hükmü geçmiş evrakları tedavüle sürmek” ve “Sahte davranışla kayıt temini” gibi suçlamalardan dava açılan Mondial Bank hissedarı Bahauddin Adil için mahkemende karar çıktı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak tanıklık yapan Yahya Suiçmez, Bahauddin Adil’in zanlının aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, davasında hazır olması maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine Ozankaya, Bahauddin Adil’in davası görülünceye değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, 50 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.