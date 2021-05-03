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Spor Monaco Lyon maç sonucu Monaco-Lyon maçı kaç kaç bitti?
Spor

Monaco Lyon maç sonucu Monaco-Lyon maçı kaç kaç bitti?

Monaco Lyon maç sonucu arama motorunda trend oldu. Fransa Ligue 1'in Monaco Lyon maçı heyecanı vardı. Futbolseverler Monaco Lyon maçı sonucunu merak ediyor. Monaco ile Lyon, 34. hafta maçında karşı karşıya geldi. 5 gol, 4 kırmızı kart ve 1 penaltı kararının çıktığı maçı Lyon 3-2 kazandı. Monaco Lyon puan durumu nedir?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 10:17:00 - 2021-05-03 10:19:08
Monaco Lyon maç sonucu Monaco-Lyon maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden Monaco Lyon bir kez daha kozlarını yeşil sahada paylaştı. Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Monaco, sahasında Lyon'u konuk etti. Monaco, sahasında 10 kişi kalan Lyon'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın sonunda çıkan olaylar ise geceye damga vurdu.

Ligue 1'de 3. sırada yer alan Monaco, 34. hafta maçında Lyon'u ağırladı.  Maçın 25. dakikasında Volland'ın golüyle öne geçen ev sahibi ekibe Lyon 57'de yıldız oyuncusu Depay ile karşılık verdi.

Lyon'da 70. dakikada Caqueret maçtaki ikinci sarı kartını gördü ve takımını maçın kalan kısmında bir kişi eksik bıraktı.  Mücadelede dezavantajlı konuma geçen Lyon, 77. dakikada Depay'ın asistinde Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo'nun attığı golle 2-1 öne geçti.   Pes etmeyen ev sahibi Monaco, 86. dakikada penaltıdan Ben Yedder ile attığı golle skoru bir kez daha eşitlemeyi başardı.

Monaco Lyon maçı olayları

Ancak maçta son sözü 88'de Ekambi'nin yerine oyuna dahil olan Lyon'un genç forveti Cherki söyledi. 17 yaşındaki forvet 89. dakikada kaydettiği golle takımını maçın son anlarında öne geçirdi. Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmayınca Lyon, zorlu Monaco deplasmanından 3-2 galibiyetle ayrıldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Marcelo ve Ben Yedder arasında çıkan gerginlik her iki takıma da sıçradı. Yaşanan gerginlik sonrası Lyon'da de Sciglio, Monaco'da ise Geubbels ve Pellegri direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Monaco, 71 puanla 3. sırada kaldı. 70 puana yükselen Lyon ise 4. sırada konumlandı. 

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