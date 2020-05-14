Molla suikaste uğradı! İran ayağa kalktı

Suriye’deki İran Devrim Muhafızları içinde görevli olan molla Ebu el-Fadi Serlak, Hama ve Halep arasındaki kırsalda öldürüldü.

Fars Haber Ajansı’ndan da doğrulanan bilgiye göre, İranlı molla Ebu el-Fadi Serlak, Hama ve Halep arasındaki kırsalda kimliği belirsiz bir grup tarafından yapılan bombalı saldırıyla öldürüldü.İ

ran medyası, Serlak’ın nasıl öldürüldüğüne dair bilgi vermezken yerel kaynaklar detayları paylaştı. İranlı molla Serlak’ın bombalı saldırıda yaralanarak Hama’daki bir hastaneye kaldırıldığı, ardından da öldüğü bildirildi.