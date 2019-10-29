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Spor

Moldova'yı Engin Fırat çalıştıracak

Moldova Futbol Federasyonu, 49 yaşındaki teknik adamın EURO 2020 Elemeleri'ndeki Fransa ve İzlanda maçlarında milli takımı çalıştıracağını açıkladı.

2019-10-29 08:47:00 -
Moldova'yı Engin Fırat çalıştıracak

Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne Engin Fırat getirildi. 

Moldova Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Kasım'da Fransa ve 17 Kasım'da İzlanda ile oynanacak maçlarda milli takımın başında yer alacağı kaydedildi.

Fırat'ın bugün düzenlenecek törenle basına tanıtılacağı aktarıldı.

2002-2003 sezonunda Werner Lorant'ın yardımcısı olarak Fenerbahçe'de görev yapan deneyimli teknik adam, Samsunspor, Antalyaspor, Eintracht Frankfurt ve Sivasspor'un da aralarında yer aldığı çok sayıda takımda çalıştı.

 

 

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